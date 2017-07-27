Российский музыкант о запрете выступать в Елгаве, концертах в Украине и Даугавпилсе

Вчера в социальной сети Facebook и на нашем портале появилась информация, что администрация елгавского заведения ответила категорическим отказом в предоставлении площадки для выступления известного российского артиста. Как удалось установить позже, переписка между музыкантом и владельцем клуба происходила в начале 2016 года, а публично обнародована лишь недавно она была из-за того, что российский музыкант вновь рассматривает возможность выступления в Латвии. Владелец заведения прокомментировал произошедшее - он не допускает выступления российских музыкантов в своём клубе (на что имеет полное право) потому, что несколько лет назад некая музыкальная группа из России во время своего перформанса пропагандировала политику Кремля и восхваляла Путина. Позже и сам артист дал более развёрнутый комментарий, посчитав нужным объясниться.

ЧИТАЙ НА TVNET: «Русские тут играть не будут»: Клуб запретил выступать музыканту из России (+комментарий)

В своём комментарии Русскому TVNET Александр Полянин, музыкант из Екатеринбурга, рассказал следующее:

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«Переписка с концертной площадкой Melno Cepurīšu Balerija действительно велась в 2016 году. Я слышал много хороших отзывов от моих латышских друзей об этом месте и решил связаться с ними.

Но вот произошел такой случай. Не сказать, что я был расстроен или обижен, я пожалуй просто впал в небольшой ступор, ну да и ладно.

В настоящее время, находясь в процессе организации нового европейского тура, я поднимал старые переписки на своей почте, наткнулся на данную переписку и решил узнать у общества на Facebook, не опасно ли ехать в город Елгава (это, пожалуй, и является смыслом моего первоначального поста, с которого все и началось).

А так уж вышло, что я люблю расширять концертную географию, путешествовать по новым городам, где я еще не был.

Город Елгава для меня был особенно интересен, потому что из этого города родом группа Brainstorm, которую я очень люблю, и с которой мне даже посчастливилось делить сцену

в составе группа «Сансара» на выступлении в рамках фестиваля Red Rocks.

Про различного рода конфликты с Украиной. Я очень частый гость этой удивительной страны, как с концертной деятельностью, так и в качестве туриста.

За многие годы моих поездок в Украину проблема возникла только один раз на Словацкой границе, когда меня не пустили по моей же вине. Я забыл распечатать официальное приглашение от клуба во Львове, где я выступал в тот же день.

И то, въехал с Польской границы через 8 часов, уже с распечатанным приглашением и с отсутствием любого рода проблем прохождения границы. В остальном никогда ни с чем подобным я не сталкивался даже в Украине, когда отказ артисту зависит от того, откуда он родом. Да, говорят проблемы есть, но я, как простой человек, занимающийся музыкой, стараюсь не лезть в эти дела и новости.

Про нынешний тур. Я надеюсь эта ситуация никак не повлияет на латышскую часть тура, поскольку в этот раз я собираюсь дать около 5 концертов в Латвии. Сейчас уже точно подтверждены даты в Резекне и Даугавпилсе, чему я очень рад.

Прошлый концерт в Даугавпилсе до сих пор вспоминаю с улыбкой, удивительная публика, для которой захотелось после собственной программы отыграть несколько часов dj set, а день был будний, многим надо было на работу, но даже после сета мы стояли на улице в 5 утра и разговаривали о жизни.

Ребята, давайте жить дружно!" (авторская орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).