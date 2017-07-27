ФОТО: Мощные вибрации рок-легенд RHCP в Риге не оставили равнодушных

27 июля в Риге состоялся долгожданный - первый и единственный концерт одной из самых ярких и коммерчески успешных рок-групп современности Red Hot Chili Peppers. Музыкальное событие собрало на Луцавсале около 30 000 людей не только из Латвии, но и Литвы, Эстонии и других стран. Музыканты прибыли в Ригу в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом альбома The Getaway. На грандиозной сцене RHCP исполнили давно полюбившиеся песни и новые хиты, порадовали импровизациями и энергичными танцами, оставив после себя противоречивое послевкусие.
Совсем недавно на Луцавсале отгремел трехчасовой концерт американской рок-группы Foo Fighters, которая по-настоящему раскачала прибалтийскую публику практически моментально. Тогда зрители делились друг с другом и в соцсетях своими впечатлениями и с нетерпением начинали запасаться билетами на следующее масштабное мероприятие - концерт еще одних рок-идолов современности - Red Hot Chili Peppers.
Для музыкальной культуры Латвии приезд группы такого масштаба - событие уникальное и значимое. Музыканты давно задают планку многим начинающим группам по всему миру, являясь эталонами в своем стиле.
В назначенный день прозвучал тот самый ожидаемый полутарочасовой концерт, в течение которого
зрители могли наслаждаться качественным живым звуком, петь любимые песни, зажигать фонарики и активно реагировать на мастерство кумиров.
Стоит отметить, что зрителей было заметно больше, чем на выступлении Дейва Грола и его команды.
На разогреве RHCP на Луцавсале выступил латвийский коллектив Carnival Youth и фанк-поп объединение из США Knower.
Энтони, Фли и Чад поразили своей неуемной энергией и подвижностью - несмотря на плотный гастрольный график и солидный возраст, музыканты «жгли» как подростки, бодро передвигаясь по сцене.
Несмотря на всеобщую радость, на выходе после концерта слышались реплики о том, что что-то пошло не так: кто-то грешил на звук, другие на усталость музыкантов и вялость аудитории, также часто звучали сравнения с Foo Fighters.
Многие сожалели о том, что прозвучали не все лучшие композиции, кому-то не хватило энергетики и общения с публикой, а другие списали собственное разочарование на завышенные ожидания.
Конечно,
было немало и тех, кто осуществив давнюю мечту, увидел воочию живых рок-звезд, и не спешил удаляться после окончания концерта, обсуждая произошедшее и растягивая удовольствие от уникальной атмосферы и музыки.
Впрочем, предлагаем вам некоторые выдержки из мнений, оставленных зрителями в соцсетях:
Njā, Krakovā bija foršāks #RHCP setlists https://t.co/EVE2lTp0da. Bet pirmoreiz izbaudīju kaut ko tik vērienīgu.— Dāvis Valters (@DW_Immurs) 27 июля 2017 г.
Gabaliņš Kalifornijas uz Latvijas zemes. #RedHotChiliPeppers #rhcp #thegetawaytour… https://t.co/fhtIO3gaUS— Metranpāžs (@zais_) 27 июля 2017 г.
chilipeppers #riga #bytheway #RHCP уже не торт , но было круто 😎 хотя и осталось чувство что… https://t.co/MGEGBAuYlr— Митька (@TeddyBrainstorm) 27 июля 2017 г.
@chillipipers was amazing in Riga, Latvia 🇱🇻 thank you for great concert #redhotchilipeppers #Latvia #Riga— Jekabs 'DEPZS' M. (@kingjekab) 27 июля 2017 г.
Labas vibrācijas. #redhotchilipeppers pic.twitter.com/sIzj17vkk1— Jānis Žilde (@JanisZilde) 27 июля 2017 г.
I watched #RHCP concert in Riga and am disappointed. Only 95 minutes and didn't play lots of hits.— Harijs Zuļģis (@HarijsZulgis) 27 июля 2017 г.
Rock Legends 🙏🏻🙏🏻 #redhotchilipeppers #riga there are not enough cap space to describe the… https://t.co/B7uXFo8Ng9— Eddy DRG (@DrgTwo) 27 июля 2017 г.
Salīdzinot šo #RHCP ar viņu koncertu @RockWerchter 2002. Emociju ziņā bija krietni vājāks. Mazuma piegarša :/ Pietrūka Under The Bridge...— Gatis Šļūka (@KarikaturaLv) 27 июля 2017 г.
#RHCP can take some private lessons from Foo Fighters! #dissapointment— Matiss Mezaks (@MMezaks) 27 июля 2017 г.
I can barely speak. Red Hot Chili Peppers is definitely the greatest gig I have ever seen, and i've been to hundreds of gigs. I've been in love with this band for the past 10 years. No other band has ever had me singing along so loud, and so much. I broke down in tears of joy multiple times. The most emotional and excellent gig I have ever seen. I'm starting to repeat myself. :DDD
Но вернемся к концерту. I Want You Here, Dark Necessities, Face to Face, Snow, Go Robot, Give It Away... совершенно неожиданно, как оказалось, финальный джем пошел на ускорение и растворился в гитарном шуме, а музыканты моментально исчезли со сцены. Лишь Чэд Смит задержался, чтобы раздать счастливчикам барабанные палочки и поблагодарить зрителей за внимание.
«Мы у вас впервые за эти годы. Думаю, пройдет еще столько же, и мы обязательно вернемся», - пообещал музыкант.
Что же, нам остается только ждать и продолжать слушать хорошую музыку!Еще по этой теме