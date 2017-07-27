ФОТО: Мощные вибрации рок-легенд RHCP в Риге не оставили равнодушных

 

Фото: Мартиньш Отто/TVNET

27 июля в Риге состоялся долгожданный - первый и единственный концерт одной из самых ярких и коммерчески успешных рок-групп современности Red Hot Chili Peppers. Музыкальное событие собрало на Луцавсале около 30 000 людей не только из Латвии, но и Литвы, Эстонии и других стран. Музыканты прибыли в Ригу в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом альбома The Getaway. На грандиозной сцене RHCP исполнили давно полюбившиеся песни и новые хиты, порадовали импровизациями и энергичными танцами, оставив после себя противоречивое послевкусие.

Поклонники прибывают на концерт Red Hot Chili Peppers

Фото: Поклонники прибывают на концерт Red Hot Chili Peppers0

Совсем недавно на Луцавсале отгремел трехчасовой концерт американской рок-группы Foo Fighters, которая по-настоящему раскачала прибалтийскую публику практически моментально. Тогда зрители делились друг с другом и в соцсетях своими впечатлениями и с нетерпением начинали запасаться билетами на следующее масштабное мероприятие - концерт еще одних рок-идолов современности - Red Hot Chili Peppers.

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Для музыкальной культуры Латвии приезд группы такого масштаба - событие уникальное и значимое. Музыканты давно задают планку многим начинающим группам по всему миру, являясь эталонами в своем стиле.

Red Hot Chili Peppers выступили в Кракове

Фото: Red Hot Chili Peppers выступили в Кракове0

В назначенный день прозвучал тот самый ожидаемый полутарочасовой концерт, в течение которого

зрители могли наслаждаться качественным живым звуком, петь любимые песни, зажигать фонарики и активно реагировать на мастерство кумиров.

Стоит отметить, что зрителей было заметно больше, чем на выступлении Дейва Грола и его команды.

На разогреве RHCP на Луцавсале выступил латвийский коллектив Carnival Youth и фанк-поп объединение из США Knower.

Red Hot Chili Peppers зажгли на Луцавсале

Фото: Red Hot Chili Peppers зажгли на Луцавсале0

Энтони, Фли и Чад поразили своей неуемной энергией и подвижностью - несмотря на плотный гастрольный график и солидный возраст, музыканты «жгли» как подростки, бодро передвигаясь по сцене.

Несмотря на всеобщую радость, на выходе после концерта слышались реплики о том, что что-то пошло не так: кто-то грешил на звук, другие на усталость музыкантов и вялость аудитории, также часто звучали сравнения с Foo Fighters.

Многие сожалели о том, что прозвучали не все лучшие композиции, кому-то не хватило энергетики и общения с публикой, а другие списали собственное разочарование на завышенные ожидания.

Конечно,

было немало и тех, кто осуществив давнюю мечту, увидел воочию живых рок-звезд, и не спешил удаляться после окончания концерта, обсуждая произошедшее и растягивая удовольствие от уникальной атмосферы и музыки.

Впрочем, предлагаем вам некоторые выдержки из мнений, оставленных зрителями в соцсетях:

Красные. Горячие. Твои. #rhcp

Публикация от Slava Bogov (@slavabogov)

Но вернемся к концерту. I Want You Here, Dark Necessities, Face to Face, Snow, Go Robot, Give It Away... совершенно неожиданно, как оказалось, финальный джем пошел на ускорение и растворился в гитарном шуме, а музыканты моментально исчезли со сцены. Лишь Чэд Смит задержался, чтобы раздать счастливчикам барабанные палочки и поблагодарить зрителей за внимание.

«Мы у вас впервые за эти годы. Думаю, пройдет еще столько же, и мы обязательно вернемся», - пообещал музыкант.

Что же, нам остается только ждать и продолжать слушать хорошую музыку!

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