Раймонд Паулс представил новый альбом и угостил музыкальный бомонд медом

Когда идешь к пчелам - ничего в этом сильно приятного нет... Но зато возвращаешься - с медом!.. Новый музыкальный альбом Раймонда Паулса собрал яркий букет исполнителей «легких жанров». Ведь сам Маэстро ничуть не стесняется своих «ресторанных песенок», которые сделали его популярным среди народа. Альбом так и называется «Kad Tu ej pie bitem» («Когда ты идешь к пчелам»).

Музыка в альбоме только и исключительно новая, написанная Паулсом на стихи поэтов Яниса Петерса и Леона Бриедиса, и большей части песен до презентации никто, кроме музыкантов, не слышал.

Альбом ждали, ведь известно было уже давно: Маэстро записывает его с популярными и любимыми публикой солистами, многих из них Паулс же и пестовал на заре их музыкальной карьеры. Вот и ждали: как там получится и что будет?..

Получилось хорошо. Поклонникам музыки Паулса и сентиментальных, легких, лирических композиций альбом определенно понравится. Похоже, и сам Маэстро результатом тоже доволен. На презентации альбома, проходившей в ресторане Латвийской национальной библиотеки «Klīversala» собрался весь музыкальный бомонд, друзья музыкантов и люди, не чуждые поп-музыке.

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Министр культуры Даце Мелбарде, поздравив Маэстро, вспомнила недавний Паулса концерт в Таллинне и ту гордость, какую ей там довелось испытать. Мы ведь часто сравниваем себя с Эстонией, и не всегда, увы, это в нашу пользу... Но тут-то все было как раз наоборот!..

Поэт Янис Петерс не смог присутствовать на презентации, но из Лимбажи, где сейчас отдыхает и работает, прислал приветствие в стихах - длинное и жизнерадостное. Называется «Календарь интеллигента» - Петерс с юмором перебирает все месяцы года, и заодно подсказывает, как пережить любое время года. А своему давнему соавтору Паулсу поэт Петерс пожелал и из этого послания когда-нибудь сделать ... песню.

FOTO: Пресс-фото, «Kad Tu ej pie bitem»

...Маэстро, элегантный как всегда, сел к роялю. Он много шутил, представляя музыкантов, солистов, аранжировщиков. Для каждого у Паулса нашлись особенные слова. Главный герой дня не забыл напомнить, что у Динары Рудане, открывшей концерт презентации песней «Художник», скоро предстоит сольный концерт, а

Саманта Тина все больше теперь выступает в соседней в Литве, а Интар Бусулис такой знаменитостью стал, что прямо не знаешь, как к нему и подступиться...

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Объявляя выход Ральфа Эйландса, Маэстро прямо сказал, мол, знаю, что моя музыка Ральфу не очень-то по жанру близка, ему роднее то, что играют на фестивале «Позитивус»... Тем более спасибо, что участвовал! Еще выступали Мария Наумова и Кристина Праулиня, а Нормунд Рулулис спел и соло, и еще дуэт с Рутой Дудумой, предупредив, что «замещает» отсутствующего в данный момент Роберта Мемменса.

На презентации исполнителей и музыкантов было много. Праздник очень даже удался, атмосфера была непринужденной и легкой. Правда, сам ресторан «Klīversala», заставленный стульями, в этот вечер больше походил на концертный зал. Но после концерта угощали медом, сыром и вином. Крошечные сувенирные баночки меда еще и вручали гостям на дорожку.

И на праздничном столе мед, разумеется, тоже был - причем настоящий, в сотах. Не зря же ходили за ним к настоящим к пчелам...

Между прочим, Саманта Тина, рассказал русскому TVNET, почему в соседней Литве ее концерты проходят чаще, чем в Латвии. Оказывается, она участвовала в литовском музыкальном конкурсе, после чего стала чрезвычайно популярной у соседей - и концерт следует за концертом. Поделилась Саманта и впечатлениями о совместной с Маэстро работе над альбомом.

В январе певица только-только вернулась из отпуска в теплых странах, как позвонил Маэстро, приходи, надо поговорить. Она пришла - и без длинных предисловий оказалась ... в студии, где все уже было готово для записи. Верояно, похожие истории случились и еще кое с кем из участников проекта. Да, ведь Маэстро - джентельмен решительный и харизматичный!

Остается добавить, что диск был записан в первой студии Латвийского радио и выпущен фирмой «Mikrofona ieraksti». В качестве информационного спонсора в проекте участвовал и портал TVNET. А за медом к пчелам ходили самые настоящие пасечники, продукция которых представлена medusveikals.lv.

О новом альбоме Маэстро