29 декабря с большим праздничным концертом в «Арене Рига» выступит легендарная группа «Alphaville» - команда, подарившая миру такие хиты, как «Forever young» и «Big in Japan».

Немецкая синтипоп-группа «Alphaville», основанная в 1983 году Марианом Голдом, Бернхардом Ллойдом и Франком Мертенсом - одна из наиболее успешных и популярных групп середины 80-х.

Первоначально коллектив назывался «Forever Young» в соответствии с одноименной музыкальной композицией. Мировой популярностью группа обязана хитам «Big in Japan», «Forever Young», «Jet Set» и «Dance With Me».

Впоследствии «Alphaville» обратились к более сложным музыкальным структурам и в общей сложности записали 6 альбомов, последний из которых увидел свет в 2010-м году.

На данный момент группа состоит из 5 музыкантов под руководством Мариана Голда.

Легендарные немецкие романтики «Alphaville» – одни из немногих героев «New Wave», которые не утратили ни энергетики, ни качества звучания. Ощутить магию их живого выступления можно только придя на концерт и услышав, как поет Мариан Голд. Его голос так же чист и пронзителен, как в юности.