Пригожин объяснил провал Самойловой на «Евровидении-2018»

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу провального выступления российской участницы конкурса «Евровидение-2018» Юлии Самойловой в первом полуфинале музыкального состязания в Лиссабоне.

Как сообщал Русский TVNET, по результатам голосования зрителей и решения жюри, россиянка не прошла в финал.

По словам Пригожина, он отнесся к такому решению с пониманием. При этом Юлия Самойлова старалась изо всех сил, но ее усилий оказалось мало для прохода в следующий этап.

«Мы должны быть объективными, потому что как только мы теряем объективность - мы теряем свое лицо и себя. Выступление прошло не самым лучшим образом», -

цитирует продюсера «Рен-ТВ».

Сама Юлия Самойлова поблагодарила своих поклонников, поддерживавших ее на «Евровидении-2018».

Она назвала свое участие в конкурсе незабываемым опытом.

«Эти две недели были незабываемыми, мы стали большой семьей. Все было круто, все молодцы. Это незабываемый опыт для меня, я буду долго хранить это в моем сердце», -

приводит слова певицы ТАСС.

В финале «Евровидения 2018» 12 мая выступят участники из Эстонии, Австрии, Кипра, Израиля, Литвы, Чехии, Албании, Болгарии, Финляндии, Сербии, Ирландии, Молдавии, Венгрии, Швеции, Украины, Австралии, Норвегии, Словении, Дании и Нидерландов. Также автоматически в финал прошли Португалия, Испания, Франция, Германия и Великобритания.