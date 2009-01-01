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Группа Rammstein назвала сроки выхода нового альбома

korrespondent.net
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Фото: ELISEO TRIGO/EPA/Scanpix

По словам представителей коллектива, новая пластинка должна выйти до конца текущего года.

Немецкая метал-группа Rammstein назвала приблизительные сроки выхода своего седьмого альбома. По предварительной информации, мир увидит новую пластинку до конца текущего года. Об этом пишет Loudersound.

Сообщается, что этот лонгплей станет первой студийной работой коллектива с 2009 года.

По информации издания, работа над пластинкой находится на финальной стадии. Ее презентация должна состояться «позднее в этом году».

Также сообщается, что

в конце 2018 года в Мексике группа планирует выступить с двумя шоу-программами. Ожидается, что мексиканская аудитория станет первой, кто услышит новые песни группы.

При этом какие-либо детали относительно будущего альбома Rammstein не разглашают.

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