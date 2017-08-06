За жизнью Виктории Крутой следят более 146 тысяч фолловеров ее Инстаграма. Интернет-пользователи оценивают каждое новое фото знаменитости, но наибольший интерес у них вызывают снимки Крутой в купальниках. 31-летняя модница регулярно демонстрирует новые бикини, с каждым разом все более провокационные.

Еще полгода назад фолловеры Инстаграма Виктории Крутой были уверены, что падчерице знаменитого композитора стоит поработать над фигурой, прежде чем надевать откровенные купальники — мол, девушка не успела восстановиться после родов.

С тех пор Крутая стала гораздо стройнее, а ее купальники — более соблазнительными.

Getting wild with @sonyab1ade and the infamous 🍆#hamptonslife A post shared by Tory Story (@victoriakrut) on Aug 6, 2017 at 10:24am PDT

6 августа на странице Виктории появились фотографии, на которых она позирует в смелых купальниках — черном слитном с пикантным декольте и провокационном розовом бикини с «голыми» вставками. Последнее особенно заинтересовало фанатов знаменитости.

Культовую модель в стиле 90-х с соблазнительной сеткой можно купить на сайте марки Agent Provocateur за 13 900 рублей (197 евро - прим. ред.).