ВИДЕО: Алексей Воробьев полностью обнажился в своем новом клипе

Алексей Воробьев выпустил клип на песню «Я тебя люблю». Музыкант полностью руководил процессом съемки — от написания сценария до режиссуры на площадке. Работа стала очередным сиквелом истории про пару влюбленных, которые постоянно разыгрывают друг друга, получившей название «Сумасшедшая». По традиции на главную роль Алексей пригласил Полину Максимову.

Не так давно состоялась премьера видео Алексея Воробьева на сингл «Я тебя люблю». Музыкант выступил автором ролика — Алексей решил показать зрителям, с чего начиналась история его клипа-сериала «Сумасшедшая».

Как вы уже догадались, главными героями по традиции стали Алексей Воробьев и Полина Максимова, однако на этот раз добавились и новые персонажи — юных Полину и Лешу сыграли 10-летние Ярослав Ефременко и Диана Енакаева.

«В этот раз никаких привычных элементов музыкального клипа вы не увидите — там никто не будет петь. Это в чистом виде кино, где история рассказывается именно киноязыком, и ее можно смотреть вообще без музыки!» —

рассказал музыкант.

Воробьев признался, что все трюки в клипе выполнялись без помощи дублеров.

Также Алексей отметил, что одной из самых запоминающихся сцен стало его падение абсолютно голым в школьном коридоре.

«Я уверен, что впервые в истории мирового кинематографа режиссер при всей съемочной группе бегал по площадке за актрисой совершенно голым. К счастью, нам удалось найти в одном из школьных коридоров такой закуток, что снять эту сцену мы смогли, не распугав учащихся.

Представляю, как забавно это выглядело со стороны — голый человек, хорошенько разбежавшись, вдруг командует: «Мотор, камера, начали!» — вспомнил Алексей.

Поклонники высоко оценили работу Воробьева — за сутки клип набрал более двух миллионов просмотров. Предлагаем и вам посмотреть новое видео музыканта.



