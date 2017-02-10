Что известно о новом избраннике Бузовой

Светские СМИ сообщили, что популярная певица Ольга Бузова закрутила служебный роман. Исполнительнице хитов «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю» приписывают романтические отношения с танцором Игорем Морозовым.
- Бузова лежит под капельницей после серьезной травмы 12 февраля 2017 г.
- Что случилось с Бузовой? Телеведущая удивила необычным поведением 11 февраля 2017 г.
- Прослезившаяся Бузова впервые о разрыве с Тарасовым: Я искала свою новую крепость 10 февраля 2017 г.
- Видео: Бородина заткнула за пояс Бузову 7 февраля 2017 г.
- Ольга Бузова проводит ночи со звездой Comedy Club 6 февраля 2017 г.
У подобного рода подозрений есть несколько причин. Артисты довольно часто вступают в связь с кем-то из своей подтанцовки. Например, Стас Костюшкин таким образом встретил свою жену. Анна Седокова долгое время встречалась с хореографом Сергеем Гуманом. Второй половиной Ирины Аллегровой несколько лет был танцор из ее коллектива Игорь Капуста. Бритни Спирс родила двух детей хореографу Кевину Федерлайну, а Дженнифер Лопес недолго была замужем за своим бывшим танцором Крисом Джаддом. Перечислять можно бесконечно...
Как правило, артистки молоды, хотят любви, а крепкие, мускулистые парни из их подтанцовки все время находятся с ними рядом, колесят по миру с концертами и поддерживают в трудные минуты. Искушение неслабое.
Бузова, как известно, недавно развелась.
И теперь репортеры внимательно следят за ее близким окружением в надежде вычислить избранника, утешившего ее после разрыва с Дмитрием Тарасовым.
Футболист-то уже перевез новую зазнобу в их старое с Ольгой жилище, где еще висит лампа с их инициалами OD. Теперь все ждут ответного хода от Бузовой. Не может же такая красавица долго оставаться одна.
Да и в интимной переписке, которую хакеры слили в Сеть в конце прошлого года, ведущая «Дома-2» отсылала кому-то личные фото и видео. С Тарасовым она уже была в размолвке. Значит, адресатом откровений был новый ухажер. В любовной связи с Бузовой подозревали телеведущего и актера Дмитрия Нагиева, однако слухи не подтвердились.
Теперь журналисты всерьез взялись за танцора Ольги Игоря Морозова. По мнению акул пера, во время выступлений исполнительница выделяет его особо.
Якобы гладит молодого человека по лицу, прикасается к нему, прижимается и проникновенно смотрит в глаза... А он называет ее «нашей Клеопатрой» и «нашей Бузовой».
Еще по этой теме