Что известно о новом избраннике Бузовой

Светские СМИ сообщили, что популярная певица Ольга Бузова закрутила служебный роман. Исполнительнице хитов «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю» приписывают романтические отношения с танцором Игорем Морозовым.

У подобного рода подозрений есть несколько причин. Артисты довольно часто вступают в связь с кем-то из своей подтанцовки. Например, Стас Костюшкин таким образом встретил свою жену. Анна Седокова долгое время встречалась с хореографом Сергеем Гуманом. Второй половиной Ирины Аллегровой несколько лет был танцор из ее коллектива Игорь Капуста. Бритни Спирс родила двух детей хореографу Кевину Федерлайну, а Дженнифер Лопес недолго была замужем за своим бывшим танцором Крисом Джаддом. Перечислять можно бесконечно...

Как правило, артистки молоды, хотят любви, а крепкие, мускулистые парни из их подтанцовки все время находятся с ними рядом, колесят по миру с концертами и поддерживают в трудные минуты. Искушение неслабое.

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Бузова, как известно, недавно развелась.

И теперь репортеры внимательно следят за ее близким окружением в надежде вычислить избранника, утешившего ее после разрыва с Дмитрием Тарасовым.

Футболист-то уже перевез новую зазнобу в их старое с Ольгой жилище, где еще висит лампа с их инициалами OD. Теперь все ждут ответного хода от Бузовой. Не может же такая красавица долго оставаться одна.

Да и в интимной переписке, которую хакеры слили в Сеть в конце прошлого года, ведущая «Дома-2» отсылала кому-то личные фото и видео. С Тарасовым она уже была в размолвке. Значит, адресатом откровений был новый ухажер. В любовной связи с Бузовой подозревали телеведущего и актера Дмитрия Нагиева, однако слухи не подтвердились.

С нашей Клеопатрой) A post shared by Igor Morozov (@pkstarml) on Feb 11, 2017 at 9:20am PST

Теперь журналисты всерьез взялись за танцора Ольги Игоря Морозова. По мнению акул пера, во время выступлений исполнительница выделяет его особо.

Якобы гладит молодого человека по лицу, прикасается к нему, прижимается и проникновенно смотрит в глаза... А он называет ее «нашей Клеопатрой» и «нашей Бузовой».

A post shared by Igor Morozov (@pkstarml) on Feb 10, 2017 at 1:04pm PST

Как это было 🔥🔥🔥 #bigloveshow2017 A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Feb 11, 2017 at 11:53am PST

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