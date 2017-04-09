Лере Кудрявцевой экстренно вызвали врачей прямо на съемочную площадку

Лера Кудрявцева
 

Лера Кудрявцева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

45-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева, которую уже несколько недель подозревают в беременности, призналась, что недавно не смогла обойтись без консультации медиков. Блондинка выложила в свой Инстаграм снимок, на котором видно, что к ней на съемки «Секрета на миллион» приехала бригада скорой помощи.

Лера Кудрявцева напугала поклонников новым снимком, который она опубликовала в Stories своего Инстаграма. На нем запечатлены врачи скорой помощи, приехавшие к телеведущей на съемки ее шоу «Секрет на миллион».

#секретнамиллион😎

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Лера не сообщила причины экстренного вызова медиков, констатировав лишь: «Иногда бывает и так. Без их помощи уже не справляешься».

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Фолловеры Кудрявцевой предположили, что состояние блондинки может быть связано с приписываемой ей второй беременностью.

Другие вспомнили, что не так давно Лера призналась, что страдает от грыжи в позвоночнике — однажды ее даже буквально внесли на руках в самолет, поскольку знаменитость не могла передвигаться самостоятельно из-за острой боли в спине.

Пока сама Кудрявцева никак не прокомментировала ни слухи о своем интересном положении, ни свое самочувствие после визита врачей.

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