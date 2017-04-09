Лере Кудрявцевой экстренно вызвали врачей прямо на съемочную площадку

45-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева, которую уже несколько недель подозревают в беременности, призналась, что недавно не смогла обойтись без консультации медиков. Блондинка выложила в свой Инстаграм снимок, на котором видно, что к ней на съемки «Секрета на миллион» приехала бригада скорой помощи.

Лера Кудрявцева напугала поклонников новым снимком, который она опубликовала в Stories своего Инстаграма. На нем запечатлены врачи скорой помощи, приехавшие к телеведущей на съемки ее шоу «Секрет на миллион».

#секретнамиллион😎 A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on May 16, 2017 at 12:11am PDT

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Лера не сообщила причины экстренного вызова медиков, констатировав лишь: «Иногда бывает и так. Без их помощи уже не справляешься».

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Apr 9, 2017 at 7:29am PDT

Фолловеры Кудрявцевой предположили, что состояние блондинки может быть связано с приписываемой ей второй беременностью.

Другие вспомнили, что не так давно Лера призналась, что страдает от грыжи в позвоночнике — однажды ее даже буквально внесли на руках в самолет, поскольку знаменитость не могла передвигаться самостоятельно из-за острой боли в спине.

Пока сама Кудрявцева никак не прокомментировала ни слухи о своем интересном положении, ни свое самочувствие после визита врачей.





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