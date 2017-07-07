Телеведущая Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием

На днях Яна Чурикова откровенно рассказала о том, что во время проекта «Фабрика звезд — 2» она болела анорексией. Телеведущая призналась, что у нее начались проблемы с памятью, а от пышного некогда бюста не осталось и следа.

8 июля Яна Чурикова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме архивным фото, сделанным в 2003 году.

В подписи к посту ведущая вспомнила о неприятных последствиях резкого похудения, которые обернулись для нее анорексией и булимией.

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«На второй «Фабрике» я уже выходила из анорексии/булимии, но все равно была еще очень худа. Конечно, свои плюсы в этом есть — я влезала в 42-й Российский, и гордо носила шикарную и маломерную первую линию Jean-Paul Gaultier (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)», — призналась Чурикова.

Однако были и минусы — Яна с трудом запоминала тексты, а ее грудь уменьшилась настолько, что она с ужасом вопрошала своего первого мужа: «А если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься?».

Звезда призналась, что сейчас чувствует себя намного лучше, и ни на секунду не жалеет о том, что набрала вес. Чурикова носит 46-й размер одежды, ведет здоровый образ жизни и занимается йогой.

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