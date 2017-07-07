Телеведущая Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием

Яна Чурикова
 

Яна Чурикова. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На днях Яна Чурикова откровенно рассказала о том, что во время проекта «Фабрика звезд — 2» она болела анорексией. Телеведущая призналась, что у нее начались проблемы с памятью, а от пышного некогда бюста не осталось и следа.

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8 июля Яна Чурикова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме архивным фото, сделанным в 2003 году.

В подписи к посту ведущая вспомнила о неприятных последствиях резкого похудения, которые обернулись для нее анорексией и булимией.

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«На второй «Фабрике» я уже выходила из анорексии/булимии, но все равно была еще очень худа. Конечно, свои плюсы в этом есть — я влезала в 42-й Российский, и гордо носила шикарную и маломерную первую линию Jean-Paul Gaultier (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)», — призналась Чурикова.

Эпическое фото откопали наши архивариусы! На второй "Фабрике" я уже выходила из анорексии/булимии , но все равно была ещё очень худа. Конечно , свои плюсы в этом есть - я влезала в 42-й Российский , и гордо носила шикарную и маломерную первую линию Gean-Paul Gaultier, подобранную мне командой стилистов @2okay . Но были и минусы - я с трудом запоминала тексты , а грудь уменьшилась настолько , что я с ужасом вопрошала своего первого мужа "а если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься"!?) И вы знаете что ? Я ни капли не сожалею о своём сегодняшнем 46-м )))) Размере, не муже , конечно ))). #Repost @fabrika1tv (@get_repost) ・・・ "Фабрика звезд-2" Яна Чурикова @yana_chu ведущая "Фабрики", готовит текст перед эфиром) #ФабрикаЗвезд #ФабрикаЗвезд2 #ЯнаЧурикова- Repost @fabrika1tv (@get_repost)

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu)

Однако были и минусы — Яна с трудом запоминала тексты, а ее грудь уменьшилась настолько, что она с ужасом вопрошала своего первого мужа: «А если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься?».

Звезда призналась, что сейчас чувствует себя намного лучше, и ни на секунду не жалеет о том, что набрала вес. Чурикова носит 46-й размер одежды, ведет здоровый образ жизни и занимается йогой.

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