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Стало известно, где будут показывать «Жди меня» и кто станет ведущим

woman.ru
Юлия Высоцкая | Фото: Vladimir Trefilov / Sputnik

Не так давно Первый канал принял решение отказаться от любимой многими зрителями передачи «Жди меня». Однако программа не прекратила свое существование: с этой осени она будет выходить на НТВ. 12 октября стало известно, что ведущими обновленного шоу станут Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров.

Вскоре мы увидим Юлию Высоцкую в новом амплуа: 44-летняя супруга знаменитого режиссера теперь будет вести передачу «Жди меня» на канале НТВ. Ее соведущими станут актер Сергей Шакуров и основатель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Сообщается, что передача, несмотря на свой «переезд» с Первого канала, останется прежней. Только т

еперь съемки будут вестись в новой современной студии, а у зрителей появится возможность видеть, как круглосуточный поисковый центр ведет поиски.

Сама Юлия новость о своей новой работе пока никак не прокомментировала.

Надеемся, что вскоре ведущая станет давать на эту тему интервью, а также ждем когда когда начнут показывать выпуски телешоу с ее участием.

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