Актера из «Универа» посадили на восемь лет

Актер Дмитрий Бушин, известный по популярным молодежным сериалам «Универ» и «Интерны», был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Молодого человека признали виновным в распространении наркотиков.

История с судебным преследованием актера Дмитрия Бушина началась еще 26 мая. На Трифоновской улице на молодого человека обратил внимание наряд полиции. Звезда «Универа» стоял около закрытого подъезда и испуганно озирался по сторонам. Стражам порядка такое поведение показалось странным.

«Полицейские попросили предъявить документы, а затем задали вопрос, имеется ли у меня что-то запрещенное. И я выдал 9 свертков с мефедроном, которые вынул из левого кармана джинсов», – цитирует «Московский комсомолец» Дмитрия Бушина. Кроме того, актер показал три тайника, в которых уже успел оставить наркотики.

Молодой человек рассказал, как попал в бизнес по распространению наркотиков. Он приехал в Москву из Нижнего Тагила в 2011 году и начал актерскую карьеру. Дмитрий Бушин успел сняться в таких популярных сериалах как «Интерны» и «Универ», однако затем ролей стало не так много.

#вечер #обратно #atl #np #тенивечера #snapseed Публикация от Dmitriy (@dmi3riy) Апр 3 2017 в 12:56 PDT

Чтобы сводить концы с концами актер начал подрабатывать таксистом, однако этих денег ему не хватало. В Сети он наткнулся на объявление с предложением стать наркокурьером. Он внес залог в виде восьми тысяч рублей и получил адрес тайника с крупной партией наркотика. Запрещенное вещество он перепрятал в другие места.

На суде Дмитрий Бушин вину признал частично. Он был не согласен, что каждый сверток был классифицирован как отдельное преступление. Также он подчеркнул, что сам наркотики не употреблял, а в криминальный бизнес был вынужден пойти исключительно из-за денег.

the bronze #me #я #bronze Публикация от Dmitriy (@dmi3riy) Мар 16 2016 в 7:08 PDT

Прокуратура требовала для молодого человека 12 лет заключения в колонии строгого режима. Суд приговорил его к восьмилетнему сроку.