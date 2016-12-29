Мать Кэрри Фишер не перенесла смерть дочери

Кэрри Фишер
 

Кэрри Фишер. Фото: © Paul Hackett / Reuters / REUTERS

Актриса Дебби Рейнольдс ушла из жизни в возрасте 84 лет. По данным иностранных таблоидов, женщину сразил инсульт. Мать исполнительницы роли принцессы Леи скончалась в больнице. Вероятно, она не смогла справиться с горем.

Как сообщили иностранные таблоиды, накануне ушла из жизни актриса Дебби Рейнольдс, мама Кэрри Фишер. По некоторым данным, женщину сразил инсульт. Вероятно, она не смогла смириться со смертью своей дочери.

Звезда 60-х годов была госпитализирована, но врачам не удалось спасти ее жизнь. Женщина скончалась в больнице. Об этом сообщил ее сын Тодд Фишер.

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Умерла актриса Кэрри Фишер - принцесса Лея из «Звездных войн»

Умерла актриса Кэрри Фишер - принцесса Лея из «Звездных войн»

Напомним, что несколько дней назад поклонники «Звездных войн» были шокированы новостью о смерти исполнительницы роли принцессы Леи Кэрри Фишер. Актриса и писатель скончалась из-за остановки сердца.

Звезда летала в Лондон на презентацию своей новой книги «Дневники принцессы», а по дороге назад у нее случился сердечный приступ. Сразу после приземления авиалайнера в США ее доставили в больницу, но спасти актрису не удалось.

Стоит отметить, что мама была рядом с Кэрри во время ее пребывания в медицинском учреждении. Женщина даже рассказывала, что в Рождество состояние наследницы было стабильным. Однако позже появилась новость о кончине исполнительницы роли Леи.

В последние несколько лет Кэрри и Дебби были очень близки. Дочь нередко делилась снимками с родительницей в социальных сетях, которые сопровождала трогательными подписями.

Рейнольдс отлично выглядела для своих 84 лет, так как всю жизнь привыкла следить за собой. Пик ее карьеры пришелся на 50-60 годы XX века. Она играла в мюзиклах. Самая яркая работа Дебби – фильм «Поющие под дождем», вышедший в 1952 году.

Личная жизнь Рейнольдс была менее успешной. Ее брак с отцом Кэрри развалился, она пережила тяжелый развод, но потом встретила Гарри Карла, который и стал ее вторым супругом. Тем не менее, на наследнице Дебби развод сильно сказался. Девочка рано начала употреблять наркотики и выпивать, а потом ей пришлось проходить лечение от зависимостей. Однако, как признавалась Кэрри, ее ничуть не волновало, что она может умереть.

«Все, что ассоциируется с болью, мне не нравится. Я была рядом с людьми, когда они умирали. Это не выглядело радостным. Но если бы я собиралась сделать это, я бы хотела видеть рядом кого-нибудь типа меня. И я буду там!» -

говорила актриса.

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