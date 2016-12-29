Фоменко и Ярмольник попали в список врагов России после интервью на латвийском радио

 

Фото: скриншот видео

Российский телеканал «Царьград» составил список «100 самых лютых русофобов». По версии экспертов телеканала, в список попали 100 человек, отметившихся в течение 2016 года высказываниями, в которых содержалась ненависть к России.

В него включены как представители «пятой колонны внутри страны», так и зарубежные ненавистники, отметившиеся русофобскими высказываниями, сообщают авторы рейтинга.

В частности, на это звание претендуют президент Украины Петр Порошенко, журналисты Владимир Познер, Ксения Собчак, Алексей Венедиктов, писатели Людмила Улицкая и Эдуард Успенский, руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и многие другие.

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В списке также оказались российские актеры Леонид Ярмольник и Николай Фоменко. В качестве высказываний, содержащих ненависть к России, составители списка приводят слова Ярмольника и Фоменко из недавнего интервью радио Baltkom.

«Очень трудно россиянам, на них буквально за последние десять лет обрушилась цивилизация мировая.

Немцы с «Мерседесом» вместе 110 лет, понимаете? И они выросли все с ним, это внутри генотипа. А тут представляете, десять лет как на человека обрушилось: он может машину купить, он может поехать, он может права, он может за границу. Он ничего этого не знает, поэтому он тихонечко сходит с ума. Сумасшедших стало больше.

И вот эти сумасшедшие, к большому сожалению, временами есть в тех местах, которые пытаются управляться с культурой», - сказал Фоменко во время эфира 6-го декабря.

Ярмольник в том же интервью коснулся темы присоединения Россией Крыма.

«

Вульгарные люди, которые тянут одеяло на себя и любым способом хотят, чтобы их заметили. Уверяю вас, если вопросы касаются Крыма, я думаю, что 90% из них не объяснят вам по географии, где находится Крым. Гарантирую», -

приводит «Царьград» слова Ярмольника.

Отметим, интервью Ярмольника и Фоменко на радио Baltkom вызвало резонанс в русскоязычном сегменте социальных сетей.

В составлении списка «100 самых лютых русофобов» приняли участие писатели Александр Проханов и Захар Прилепин, политик Виталий Милонов, журналист Аркадий Мамонтов, публицист Анатолий Вассерман и другие.

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