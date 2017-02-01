Стало известно, что на самом деле происходит в семье Брежневой и Меладзе

Некоторое время назад суперфиналист шоу «Битва экстрасенсов» Яков Шнеерсон дал небольшое интервью, в котором рассказал о том, что на самом деле происходит в семье певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе.

По словам Якова, за внешним спокойствием Константина на самом деле скрывается крутой темперамент: «Костя и Вера счастливы и любят друг друга.

Карты показали, что их объединяет любовь на конфликтах. Внешне эта пара может показаться спокойной, но в их семье бушуют настоящие страсти, и зачинщиком конфликта может выступать Меладзе.

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Костя ревнует Веру, ведь по натуре он собственник и все должно принадлежать только ему. Константин по натуре одиночка, верит в магию и знаки судьбы.

Внешне Меладзе выглядит спокойным и рассудительным мужчиной, но на самом деле он очень эмоциональный человек, который не будет терпеть измен».

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