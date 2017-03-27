Кончаловский шокировал суровыми словами о жене

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский
 

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский. Фото: ITAR-TASS/ScanPix

Известный российский режиссер поделился откровенными признаниями о браке с Любовью Толкалиной, и поразил многих тем, сколько неприятного сказал о бывшей супруге. Егор Кончаловский не стал скрывать: эти отношения его почти никогда не устраивали, и актриса как жена была просто «никакая».

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Кончаловский стал гостем популярной телепрограммы с ведущей Лерой Кудрявцевой «Секрет на миллион». В разговоре о личном режиссер не счел нужным скрывать – он всегда был недоволен женой. Его слова о Любови Толкалиной создали впечатление, что она была бестолковой хозяйкой и ненадежной спутницей жизни.

«Какая она была жена... да никакая!

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Стирала стиральная машинка, с работы ждал ее я, а не она меня, есть почти не готовила. У Любы очень подвижная психика: актриса! Она не очень дипломатична. Прожили много лет, но дипломатии она так и не научилась» - сказал он о бывшей супруге.

Мужчина признался, что с матерью своей дочери они расстались уже несколько лет назад, и за это время у каждого из них возникла новая личная жизнь. Озвучить этот факт Кончаловский решился в связи с тем, что у него появилась новая гражданская жена – молодая женщина, юрист.

Предыдущий брак с Толкалиной, по его мнению, распался закономерно – у них с женой совершенно не было общих интересов, к тому же у супруги тяжелый характер, и к финалу отношений они только и делали, что ссорились.

«Мы ссорились из-за ничего. Это выматывает. В какой-то момент неудовольствие начинает превышать удовольствие», - признался режиссер.

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