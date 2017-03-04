Бывший муж Бузовой сделал предложение новой девушке

Дмитрий Тарасов
 

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com

Игрок «Локомотива» и российской сборной по футболу Дмитрий Тарасов не побоялся снова наступить на одни и те же грабли и жениться в очередной раз. СМИ сообщили о том, что возлюбленная спортсмена получила в подарок от него помолвочное кольцо.

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Экс-супруга футболиста Ольга Бузова еще не рассказала обо всех подробностях их драматичного развода, - а Тарасов уже приготовился идти под венец с Анастасией Костенко.

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Ростовская красавица отметила вчера день рождения. В качестве подарка от любимого мужчины она получила заветное кольцо, об этом сообщило издание «7 Дней». Напомним, что несколько дней назад Дмитрий Тарасов тоже отмечал 30-летний юбилей. На этом празднике он впервые открыто представил Костенко как свою избранницу.

Погуляли по Москве #друзья#москва#выходной

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С Ольгой Бузовой футболист развелся лишь перед Новым годом. За два месяца до этого спортсмен попросил телеведущую собрать вещи и съехать из принадлежащей ему квартиры.

Бузова уверяла в интервью, что это решение Дмитрия стало для нее полной неожиданностью. Но на самом деле слухи об отношениях Тарасова и Костенко периодически бурлили в Сети в течение всего прошлого года, и Ольга не могла не знать о них.

Активная личная жизнь бывшего супруга не дает покоя звезде «Дома-2»: на все новости о нем Ольга реагирует поспешно и болезненно. Что же будет теперь, когда стало ясно, что спортсмен снова женится?

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