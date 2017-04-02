«Держали без воды четыре часа»: юмористку Елену Воробей не пустили на Украину

Елена Воробей
 

Елена Воробей. Фото: instagram.com

Известная актриса юмористического жанра Елена Воробей заявила в своем Instagram о том, что ей отказали во въезде на Украину.

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«В Киев не выпустили! Спектакль сорван! Что вы творите? Держали без воды 4 часа», — написала она.

«Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения. В общем, ничего хорошего», —

сказала в своем видеообращении возмущенная Воробей.

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Также Елена извинилась перед украинскими зрителями и выразила свое сожаление по поводу того, что киевлянам, купившим билеты на спектакль с ее участием, не удастся посмотреть представление.

Российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей родилась в 1967 году в Бресте. Окончила музыкальное училище в Бресте, в 1988 году поступила в Ленинградский театральный институт по классу артист театра, эстрады и кино Исаака Штокбанта.

Со студенческих лет начала работать в ленинградском Государственном театре «БУФФ», где познакомилась с Юрием Гальцевым, Геннадием Ветровым и Натальей Ветлицкой.

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