«Держали без воды четыре часа»: юмористку Елену Воробей не пустили на Украину

Известная актриса юмористического жанра Елена Воробей заявила в своем Instagram о том, что ей отказали во въезде на Украину.
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«В Киев не выпустили! Спектакль сорван! Что вы творите? Держали без воды 4 часа», — написала она.
«Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения. В общем, ничего хорошего», —
сказала в своем видеообращении возмущенная Воробей.
Также Елена извинилась перед украинскими зрителями и выразила свое сожаление по поводу того, что киевлянам, купившим билеты на спектакль с ее участием, не удастся посмотреть представление.
Российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка Елена Воробей родилась в 1967 году в Бресте. Окончила музыкальное училище в Бресте, в 1988 году поступила в Ленинградский театральный институт по классу артист театра, эстрады и кино Исаака Штокбанта.
Со студенческих лет начала работать в ленинградском Государственном театре «БУФФ», где познакомилась с Юрием Гальцевым, Геннадием Ветровым и Натальей Ветлицкой.
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