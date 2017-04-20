Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в прокуратуру

Роза Сябитова
 

Роза Сябитова. Фото: TASS/Scanpix

19 апреля несколько женщин, не так давно обратившихся в брачное агентство российской телезвезды Розы Сябитовой и оставшихся недовольными, подали на сваху в суд. Они требуют либо оказать им услуги в полном объеме, либо вернуть каждой крупную сумму денег.

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В течение последних нескольких лет Роза Сябитова, которая владеет брачным агентством в Москве, регулярно вела разбирательство с недовольными невестами, обратившимися к ней за помощью в поиске спутников жизни, но так и не нашедших подходящих мужчин.

На днях конфликт перешел на новый уровень: группа обиженных клиенток Сябитовой подала на нее заявление в Пресненскую прокуратуру Москвы.

По словам адвоката истиц Владислава Кочерина в интервью ИА «Россия сегодня», ведомство должно принять решение по иску в течение месяца: «Пострадавшие обратились в агентство Сябитовой, заключили с ней договора, в соответствии с которыми она брала на себя обязательство оказать услугу по установлению контакта с лицом противоположного пола.

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Но свои обязательства Роза Сябитова так и не выполнила. При этом одна из женщин за услугу отдала 250 тысяч рублей, например».

Напомним, еще 3 года назад Роза ответила на все жалобы девушек в интервью одному из российских СМИ:

«Сваха — это не холодильник, в котором в полузамороженном состоянии находится богатый и интересный мужчина. Я якобы должна разморозить его и отправить в объятия клиентки. Так не бывает».

Сябитова добавила, что в отсутствии женихов невесты виноваты сами, так как эти конкретные клиентки недостаточно привлекательно выглядят.


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