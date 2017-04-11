Где правда? Семенович кажется стройной только на собственных снимках в Instagram

На днях в Москве состоялось музыкальное шоу «Удачные песни», одной из ведущих которого стала 37-летняя Анна Семенович. Многие гости мероприятия ожидали увидеть певицу на сцене заметно постройневшей, ведь не так давно она активно делилась с поклонниками результатами своего похудения. Однако вопреки ожиданиям фолловеров, Анна предстала перед зрителями совсем не такой подтянутой, как на многочисленных снимках в своем Инстаграме.

Не так давно Анна Семенович жестко осадила подписчиков, предположивших, что она постоянно фотошопит фигуру на своих снимках в Инстаграме.

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Похудевшая Анна Семёнович #аннасеменович #похудеть #фигура #фигуристка A post shared by LAF (@laf_lifeandfacts) on Apr 11, 2017 at 12:52am PDT

Тогда певица заявила, что ее тело — это результат тщательной работы над собой, однако на днях вновь заставила поклонников сомневаться в искренности своих слов.

Новый день, ты прекрасен ✨ Фото @ph_vanushkina Визажист @ulanovakaterina Стилист @alenagrishak @egishshiroyan #shakeproduction#egishshiroyan #анясеменович #счастьевнутринас #позитивщики❤️❤️❤️ A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Apr 18, 2017 at 1:18am PDT

Сонная яяяяяяя............😉💥 Фотограф @ph_vanushkina Визажист @ulanovakaterina Стилист @alenagrishak Боди@egishshiroyan #shakeproduction #счастьевнутринас #позитивщики❤️❤️❤️ A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Apr 19, 2017 at 1:30pm PDT

20 апреля Семенович появилась на музыкальном шоу «Удачные песни». На мероприятии

Анна появилась в бордовом платье, украшенном пайетками, подчеркнувшее не только ее шикарный бюст, но и… наличие лишних килограммов, которые на своих снимках в соцсетях она обычно надежно пытается скрыть с помощью ретуши.

Это был грандиозный концерт! Незабываемый вечер. Замечательная соведущая @ann_semenovich Эксклюзивное видео из режиссерской студии;) Телеверсию смотрите 1 мая в 12.50, на канале #твц #лучшийведущий A post shared by Денис Чудаев (@denischudaev) on Apr 20, 2017 at 3:49pm PDT

Ведущие караоке-шоу «Удачные песни» Анна Семенович и Денис Чудаев! #АннаСеменович #РадиоДача #УдачныеПесни #ВесеннийКонцерт A post shared by Радио Дача (Radio Dacha) (@radio_dacha) on Apr 20, 2017 at 9:55am PDT

Многие фолловеры недоумевают, почему Семенович не может взять себя в руки, похудеть и наконец отказаться от обработки своих снимков в графических редакторах.

Сама же певица не видит в этом особой проблемы и неустанно уверяет поклонников, что полностью довольна своей фигурой.





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