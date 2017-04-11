Где правда? Семенович кажется стройной только на собственных снимках в Instagram

На днях в Москве состоялось музыкальное шоу «Удачные песни», одной из ведущих которого стала 37-летняя Анна Семенович. Многие гости мероприятия ожидали увидеть певицу на сцене заметно постройневшей, ведь не так давно она активно делилась с поклонниками результатами своего похудения. Однако вопреки ожиданиям фолловеров, Анна предстала перед зрителями совсем не такой подтянутой, как на многочисленных снимках в своем Инстаграме.
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Не так давно Анна Семенович жестко осадила подписчиков, предположивших, что она постоянно фотошопит фигуру на своих снимках в Инстаграме.
Тогда певица заявила, что ее тело — это результат тщательной работы над собой, однако на днях вновь заставила поклонников сомневаться в искренности своих слов.
20 апреля Семенович появилась на музыкальном шоу «Удачные песни». На мероприятии
Анна появилась в бордовом платье, украшенном пайетками, подчеркнувшее не только ее шикарный бюст, но и… наличие лишних килограммов, которые на своих снимках в соцсетях она обычно надежно пытается скрыть с помощью ретуши.
Многие фолловеры недоумевают, почему Семенович не может взять себя в руки, похудеть и наконец отказаться от обработки своих снимков в графических редакторах.
Сама же певица не видит в этом особой проблемы и неустанно уверяет поклонников, что полностью довольна своей фигурой.
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