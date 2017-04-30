Психологи объяснили феномен небывалого успеха Ольги Бузовой

Популярность соведущей «Дома-2» Ольги Бузовой, которая вдруг стала востребованной почти везде, от спектаклей и кино до швейного производства, называют сегодня ошеломительной. В чем секрет ее влияния, объясняют психологи.

По мнению психолога Анны Хныкиной, телеведущая вызывает симпатии у большого количества людей, прежде всего, проявлением непосредственных эмоций.

Ольга относится к числу тех, о ком говорят: «душа нараспашку». Поэтому люди воспринимают ее как кого-то близкого, и им приятно думать: Бузова всего добилась сама, а значит, они тоже так могут. Это подогревает любопытство к ней, желание наблюдать.

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«Внутри каждого из нас, какими бы мы ни были снаружи, сидит обычный человек, которого легко ранить, и мы боимся его показывать окружающим, а Бузова не боится.

Но при этом у нее очень хорошо работают защитные механизмы, которые помогают не допускать до своего сердца весь негатив, поступающий в ее адрес», - поделилась мнением психолог на страницах «АиФ».

Специалист полагает, что телеведущая обладает высокой самооценкой, что способствует ее продвижению. Мало кто помнит, что в 2011 году Бузова уже пыталась стать популярной певицей, но тогда «выстрелить» у нее не получилось. Тем не менее, неудача не охладила желание Ольги продвинуть себя в шоу-бизнесе, это говорит об уверенности в своих способностях.

«Конечно, есть те, кто хотел бы не замечать Ольгу Бузову, но у них не получается, потому что она везде. Скажите спасибо соцсетям. Виртуальное общение стало важнее реального. А здесь у Бузовой с ее армией подписчиков мало конкурентов», - добавила Хныкина.

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