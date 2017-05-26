Отец Марии Максаковой хочет помирить ее с мамой

39-летняя вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, Мария Максакова, все еще не желает общаться с мамой, актрисой Людмилой Максаковой, после жестоких слов последней об убитом супруге певицы. Однако Мария намекнула в новом интервью, что не исключает возможности примирения с родительницей.

По словам Марии Максаковой в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды», она до сих пор не общается с матерью Людмилой Васильевной Максаковой, но регулярно выходит на связь с отцом.

«Все очень грустно, и отец переживает. Я с ним созваниваюсь, поддерживаю отношения. Он с мамой общается и со мной. Хочет нас помирить. Пройдет время, и, наверное, утихнут эмоции и обиды, которые мама во мне всколыхнула», —

рассказала артистка об отношениях в своей семье.

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Звезда оперной сцены подчеркнула, что мама очень многое ей дала и она все равно любит Людмилу Васильевну, однако пока не может ее простить и сделать шаг навстречу.

Сейчас Мария по-прежнему живет в Киеве и собирается в гастрольный тур по Европе, но не торопится делиться подробностями своих планов в целях безопасности.







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