Украинская певица Тина Кароль рассказала TVNET, как испытала на себе «безвиз» с Евросоюзом

Сегодня в Риге гостит одна из самых красивых и талантливых певиц, Народная артистка Украины Тина Кароль. В связи с тем, что в полночь 11 июня украинцы получили право на безвизовый въезд в страны Евросоюза, Русский TVNET поинтересовался у исполнительницы, как пересекала границу сама исполнительница и как эти изменения повлияют на будущее жителей страны.

«Сегодня мы испытали на себе безвизовый режим. Визу мою не искали, только спросили цель визита. Сказала, что я певица и у меня сегодня много интервью», - с улыбкой поделилась первыми впечатлениями Тина Кароль.

Также наставница шоу «Голос країни» рассказала, насколько изменения визового режима важны для простых жителей страны.

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«Вы знаете, сколько процентов жителей Украины не были за границей - больше 60%. Представляете, что это для них? Это как-будто сняли "железный занавес".

Большинство считает, что везде так же, как у нас, но это не так. Даже солнце иначе светит. Мне кажется, что это первый шаг к внутренней свободе. Это то, что есть у вас. Я бы очень хотела, чтобы жители Украины были счастливыми людьми", - заключила Кароль.

Полное интервью Русского TVNET с Тиной Кароль о красоте, Юрмале и личном читайте уже в ближайшие дни на нашем портале.























































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