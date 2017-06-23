Джигурда и Анисина выиграли суд и унаследовали многомиллионное состояние

Марина Анисина и Никита Джигурда
 

Марина Анисина и Никита Джигурда. Фото: Sputnik/Scanpix

На днях московский Кунцевский суд вынес решение по громкому делу о наследовании имущества покойной Людмилы Браташ — все миллионы бизнесвумен достались, как и было указано в ее завещании (которое признано действительным), поровну ее давнему другу, 56-летнему Никите Джигурде, и его 41-летней супруге Марине Анисиной.

Еще по этой теме

Похоже, в скандальной истории с огромным наследством покойной бизнесвумен Людмилы Браташ можно ставить точку. На днях суд вынес решение по иску о признании права собственности на имущество по завещанию Браташ в пользу супругов Никиты Джигурды и Марины Анисиной. «Иск Светланы Романовой (сестры Людмилы Браташ. — Прим. ред.) к нашей семье отклонен.

Обвинения Романовой в том, что завещание поддельное, что Джигурда насильник, признаны недействительными! Мы победили!!!»

— ликовала в своем Instagram экс-фигуристка (орфография и пунктуация автора сохранены).

В свою очередь, иск Никиты Джигурды к Светлане Романовой о признании ее недостойной наследницей был отклонен.

Реклама

Адвокат певца и актера Андрей Князев пояснил:

«Этот конкретный иск — прихоть Никиты, мы ему сразу говорили, что в этом требовании откажут.

Но самое главное, что суд признал завещание и все наследство отошло Анисиной и Джигурде в равных долях».

Фото из Instagram:

Возможно, Светлана захочет обжаловать решение суда. Но если оно будет признано законным, в скором времени

Никите, Марине и их двум маленьким детям достанутся три квартиры в Москве — на Кутузовском проспекте, на Рублевском шоссе и в Строгине.

Также супругам, недавно помирившимся после крупной ссоры (которая чуть не довела их до развода), отойдет квартира в центре Парижа и валютные счета в нескольких банках.

Еще по этой теме
Все: Никите Джигурде поставили неожиданный диагноз

Все: Никите Джигурде поставили неожиданный диагноз

Никита Джигурда получил «паспорт» ДНР

Никита Джигурда получил «паспорт» ДНР

Марина Анисина и Никита Джигурда намекнули на то, что потеряли ребенка

Марина Анисина и Никита Джигурда намекнули на то, что потеряли ребенка


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Дом
Дом, Langstiņi, 178000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR

reklama.vesti.lv

Жительница Латгалии вышла во двор дачи и обомлела Новости

Жительница Латгалии вышла во двор дачи и обомлела

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание Wo&Men

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание

Редкий кадр: Мила Кунис появилась в обществе с дочерью Wo&Men

Редкий кадр: Мила Кунис появилась в обществе с дочерью

Google оштрафован на рекордные 2,4 млрд евро! Hi-Tech

Google оштрафован на рекордные 2,4 млрд евро!

В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет Hi-Tech

В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Скандалы

Нелады с законом

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SALES / UNDERWRITING BACK OFFICE ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 