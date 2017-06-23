Джигурда и Анисина выиграли суд и унаследовали многомиллионное состояние

На днях московский Кунцевский суд вынес решение по громкому делу о наследовании имущества покойной Людмилы Браташ — все миллионы бизнесвумен достались, как и было указано в ее завещании (которое признано действительным), поровну ее давнему другу, 56-летнему Никите Джигурде, и его 41-летней супруге Марине Анисиной.

Похоже, в скандальной истории с огромным наследством покойной бизнесвумен Людмилы Браташ можно ставить точку. На днях суд вынес решение по иску о признании права собственности на имущество по завещанию Браташ в пользу супругов Никиты Джигурды и Марины Анисиной. «Иск Светланы Романовой (сестры Людмилы Браташ. — Прим. ред.) к нашей семье отклонен.

Обвинения Романовой в том, что завещание поддельное, что Джигурда насильник, признаны недействительными! Мы победили!!!»

— ликовала в своем Instagram экс-фигуристка (орфография и пунктуация автора сохранены).

В свою очередь, иск Никиты Джигурды к Светлане Романовой о признании ее недостойной наследницей был отклонен.

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Адвокат певца и актера Андрей Князев пояснил:

«Этот конкретный иск — прихоть Никиты, мы ему сразу говорили, что в этом требовании откажут.

Но самое главное, что суд признал завещание и все наследство отошло Анисиной и Джигурде в равных долях».

Фото из Instagram:

Сегодня прошёл суд по завещанию Людмилы Браташ.Иск Романовой к нашей семье отклонён.Обвинения Романовой в том,что завещание поддельное,что Джигурда насильник признаны недействительными!Как я говорила раньше - мы победили!!!✌️#маринаанисина #никитаджигурда #победа A post shared by Анисина Марина (@marinanisina) on Jun 23, 2017 at 1:51pm PDT

Возможно, Светлана захочет обжаловать решение суда. Но если оно будет признано законным, в скором времени

Никите, Марине и их двум маленьким детям достанутся три квартиры в Москве — на Кутузовском проспекте, на Рублевском шоссе и в Строгине.

Также супругам, недавно помирившимся после крупной ссоры (которая чуть не довела их до развода), отойдет квартира в центре Парижа и валютные счета в нескольких банках.

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