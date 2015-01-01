ВИДЕО: В Риге выступила звезда шоу «Танцы»

Шоу «Танцы на ТНТ» не первый год приковывает внимание зрителей многих стран мира - в отборах участвуют лучшие танцоры из России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и других. Одной из самых ярких участниц второго сезона шоу стала Анастасия Вядро. Накануне танцовщица показала мастер-класс на рижской сцене.

Показать свое мастерство на кастинг телепередачи «Танцы на ТНТ» приходят как профессионалы, так и любители.

Сотни талантливых танцоров каждый год показывают то, на что способны, но запоминаются лишь те, кто удивляет не только серьезной подготовкой и креативом, но и чем-то особенным.

Одной из самых ярких участниц второго сезона проекта стала Анастасия Вядро, специализирующаяся на стрип-пластике. Тогда, в 2015 году, девушка попала в команду к Мигелю. Анастасия поразила жюри шоу своим внешним видом и гибкостью. В третьем сезоне «Танцев» Вядро пригласили участвовать в шоу как хореографа.

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Накануне эффектная танцовщица прибыла в Ригу, чтобы принять участие в Балтийском фестивале танца на пилоне «Pole Emotion 2017», который во второй раз прошел в клубе Studio 69, в качестве члена жюри.

Анастасия не только оценивала выступления участников, но и сама вышла на сцену с эмоциональным номером.

В черной водолазке, темных брюках и на высоких каблуках с красными чулками Вядро исполнила танец с элементами стрип-пластики.