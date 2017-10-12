ФОТО: Алла Пугачева в мини затмила молодых коллег

Есть две неизменные вещи, которыми Алла Пугачева не устает впечатлять своих поклонников — удивительно моложавым внешним видом и смелыми образами. На этот раз речь пойдет о последних. На днях российская певица продемонстрировала светской Москве аутфит, в котором одновременно присутствовали и прозрачная юбка, и короткие шорты.

12 октября состоялось открытие обновленного бутика Valentin Yudashkin в Москве.

Оценить новое пространство на Кутузовском проспекте и поздравить российского маэстро моды пришла одна из его близких подруг Алла Пугачева.

Примадонна, ориентируясь на рекомендации своего стилиста Алишера, решила не скромничать в выборе одежды — неудивительно, что она выглядела так же ярко, как и присутствующие на мероприятии молодые it-girls.

На открытии бутика Валентин Юдашкин @lfetisova @alla_orfey @valentinyudashkin_officialpage A post shared by marinayudashkina (@marinayudashkina) on Oct 12, 2017 at 9:32pm PDT

Миллион ,, Миллион 💸💵💸💳💰💸💴💶💶💴💵💳💶💷мы тут подумали с Аллой Борисовной 😜✌️#аллапугачева #goodnight #goodparty A post shared by Sergvorontsov (@serg.vorontsov) on Oct 12, 2017 at 2:45pm PDT

Смотри, как Алла Борисовна выбирала для себя наряды в обновлённом бутике @valentinyudashkin_officialpage 👗 #аллапугачева #valentinyudashkin A post shared by PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) on Oct 12, 2017 at 11:06pm PDT

68-летняя Пугачева продемонстрировала наряд, состоящий из лакированного топа с просвечивающими рукавами, коротких шортов и надетой поверх них прозрачной юбки.

Завершили образ накидка из меха ламы и высокие сапоги. Конечно, на подобное сочетание решится далеко не каждая модница, однако Пугачева уже не раз доказывала, что она всегда открыта к экспериментам.





