ФОТО: Алла Пугачева в мини затмила молодых коллег

Есть две неизменные вещи, которыми Алла Пугачева не устает впечатлять своих поклонников — удивительно моложавым внешним видом и смелыми образами. На этот раз речь пойдет о последних. На днях российская певица продемонстрировала светской Москве аутфит, в котором одновременно присутствовали и прозрачная юбка, и короткие шорты.
12 октября состоялось открытие обновленного бутика Valentin Yudashkin в Москве.
Оценить новое пространство на Кутузовском проспекте и поздравить российского маэстро моды пришла одна из его близких подруг Алла Пугачева.
Примадонна, ориентируясь на рекомендации своего стилиста Алишера, решила не скромничать в выборе одежды — неудивительно, что она выглядела так же ярко, как и присутствующие на мероприятии молодые it-girls.
68-летняя Пугачева продемонстрировала наряд, состоящий из лакированного топа с просвечивающими рукавами, коротких шортов и надетой поверх них прозрачной юбки.
Завершили образ накидка из меха ламы и высокие сапоги. Конечно, на подобное сочетание решится далеко не каждая модница, однако Пугачева уже не раз доказывала, что она всегда открыта к экспериментам.