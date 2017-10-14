Юлия Ковальчук показала первое фото новорожденной дочери

На днях в Сети появилась информация о том, что 34-летняя Юлия Ковальчук родила первенца. Поздно вечером 14 октября певица опубликовала в своем Инстаграме первое фото новорожденной малышки и подтвердила, что они с 35-летним Алексеем Чумаковым впервые стали родителями.

На днях интернет-пользователи начали поздравлять Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова с рождением первенца.

Некоторое время молодые родители никак не отвечали на многочисленные пожелания здоровья и счастья. Однако позднее певица все же решила опубликовать первую фотографию малышки в своем Инстаграме.

«Нет в мире слов...нет эмоций, которые могут описать это новое чувство...теперь как будто нет времени ...есть необъяснимая любовь и зависимость...спасибо Боженьке , любимому и всем докторам , кто был рядом за доченьку (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написала Ковальчук в своем микроблоге.

Фолловеры в очередной раз поздравили Юлию и Алексея с долгожданным пополнением в семье и пожелали крохе расти здоровой и счастливой.



