Певицу Мэрайю Кери обвинили в секс-домогательствах

На днях бывший охранник 47-летней Мэрайи Кэри заявил в интервью, что намерен подать на певицу в суд за сексуальные домогательства и унижение человеческого достоинства. Мужчина требует от звезды не только внушительной денежной компенсации, но и публичного искреннего извинения перед ним. При этом адвокаты Мэрайи попытались замять дело, тем самым косвенно признав вину своей подопечной.
Как сообщает портал TMZ, на днях житель Лос-Анджелеса Майкл Анелло заявил, что Мэрайя Кери, у которой он несколько месяцев проработал телохранителем, унижала его и некоторых его коллег, называя их нацистами, скинхедами, а также членами ультраправой расистской организации «Ку-клукс-клан». Также Анелло обвиняет певицу в сексуальных домогательствах.
По его словам, во время поездки Кери в Мексику в прошлом году певица попросила его перенести багаж в ее комнату.
Когда Майкл вошел, Мэрайя появилась в расстегнутом кружевном халате и начала приставать к нему. Но мужчина якобы отклонил заманчивое предложение исполнительницы и покинул комнату.
В свою очередь адвокат мистера Анелло сообщил, что уже подготовил черновик иска, но на данный момент процесс приостановлен из-за затянувшихся переговоров между истцом и обвиняемой.
По информации портала,
команда Кери была готова заплатить потерпевшему некоторую сумму (тем самым Мэрайя косвенно призналась, что действительно вела себя непристойно по отношению к мужчине), но Анелло не устроил ее размер.