Певицу Мэрайю Кери обвинили в секс-домогательствах

На днях бывший охранник 47-летней Мэрайи Кэри заявил в интервью, что намерен подать на певицу в суд за сексуальные домогательства и унижение человеческого достоинства. Мужчина требует от звезды не только внушительной денежной компенсации, но и публичного искреннего извинения перед ним. При этом адвокаты Мэрайи попытались замять дело, тем самым косвенно признав вину своей подопечной.

Как сообщает портал TMZ, на днях житель Лос-Анджелеса Майкл Анелло заявил, что Мэрайя Кери, у которой он несколько месяцев проработал телохранителем, унижала его и некоторых его коллег, называя их нацистами, скинхедами, а также членами ультраправой расистской организации «Ку-клукс-клан». Также Анелло обвиняет певицу в сексуальных домогательствах.

По его словам, во время поездки Кери в Мексику в прошлом году певица попросила его перенести багаж в ее комнату.

Когда Майкл вошел, Мэрайя появилась в расстегнутом кружевном халате и начала приставать к нему. Но мужчина якобы отклонил заманчивое предложение исполнительницы и покинул комнату.

В свою очередь адвокат мистера Анелло сообщил, что уже подготовил черновик иска, но на данный момент процесс приостановлен из-за затянувшихся переговоров между истцом и обвиняемой.

По информации портала,