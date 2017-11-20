«Время ее не щадит»: на новом селфи Орейро выглядит уставшей и постаревшей

На днях 40-летняя Наталья Орейро выложила в свой Инстаграм снимок, который большинство поклонников вовсе не одобрило. Дело в том, что актриса и певица решила не наносить макияж — а зря. Без него она выглядит намного старше.

Наталья Орейро опубликовала в своем микроблоге снимок на фоне травы и пакетиков семян цветов (судя по всему, привезенных из России, так как названия растений написаны на кириллице).

Звезда сообщила, что в ближайшее время планирует разбить новую клумбу в своем саду. Однако предметом для обсуждения поклонников стало не хобби Натальи, а ее внешность.

40-летняя Орейро выглядит старше: ее лицо покрыто многочисленными морщинами, а взгляд очень уставший.

Некоторые поклонники все равно сошлись во мнении, что Наталья прекрасна даже такой, но большинство фолловеров раскритиковали ее и посоветовали как можно скорее посетить косметолога или даже пластического хирурга.

Но Орейро уже давно заявила, что никогда в жизни не ляжет под нож:

«Я не понимаю актрис, которые в 40 лет делают подтяжки, вкалывают ботокс и не хотят играть возрастные роли.

Мне в этом плане ближе Мерил Стрип, которая всегда выступала против пластических операций, или Лидия Ламайсон (актриса, сыгравшая донну Анхелику в сериале «Дикий ангел», — прим. ред.) — во время съемок ей было за 90, и она была прекрасна со всеми своими морщинами!».



