«Время ее не щадит»: на новом селфи Орейро выглядит уставшей и постаревшей

В Аргентине уже жара :) 💛#Uruguay #Russia #Argentina #Россия #ILoveNataliaOreiro #NataliaOreiro #Oreiro #Natalia #Орейро #Наталия #НаталияОрейро 💛

A post shared by Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) on Nov 20, 2017 at 8:09am PST