Анфиса Чехова: «Случайная связь вряд ли разрушит семью»

В честь предстоящего юбилея (40 лет), который состоится 21 декабря, Анфиса Чехова дала большое интервью одному из отечественных СМИ. Телеведущая затронула непростую тему разрыва с супругом Гурамом Баблишвили и рассказала о дальнейших планах.

В конце октября поклонников Анфисы Чеховой шокировала новость о ее разрыве с мужем Гурамом Баблишвили.

Фанаты никак не могли взять в толк, как, казалось бы, счастливая семья могла распасться. Сама Анфиса некоторое время не комментировала слухи, но потом стала гостьей одного из выпуска передачи «Секрет на миллион».

Чехова рассказала, что они с Гурамом действительно больше не вместе. К слову, тогда же супруг признался в измене. Несмотря на это, телеведущая сохранила с бывшем мужем дружеские отношения.

В интервью порталу «СтарХит» Анфиса не могла не затронуть тему развода.

Знаменитость призналась, что они с мужем разъехались еще в июне.

«Соломон однажды спросил, почему папа не ночует дома. Я объяснила, что мы больше не муж и жена, но, главное, остались для него любящими родителями и обязательно всегда будем рядом. Солика это устроило — после он не задавал вопросов. Тем более сын так часто видится с Гурамом, что не ощутил изменений», — цитирует телеведущую портал.

Чехова призналась, что за семь лет отношения перестали ее устраивать. К тому же Гурам планирует переезжать в Грузию, а Анфиса не хочет жить в этой стране.

Поклонники телеведущей предполагали, что основной причиной разрыва стали измены Баблишвили.

«Понимаете, если бы меня все устраивало в браке, то случайная связь мужа на стороне вряд ли смогла бы разрушить семью, — отрицает Чехова. —

Я допускаю: у людей, которые живут вместе много лет, иногда случаются измены. И тут вопрос, как ты это воспримешь — перечеркнешь все или позволишь произошедшему сделать ваши отношения лучше, дашь им новое дыхание,

разберешься, кого и что не устраивает, и постараешься все изменить. Я всегда выбираю второе».

Анфиса также призналась, что не боится остаться одна: «Когда ты любишь, уважаешь и ценишь себя, тебе даже в голову не приходит, как можно подобного бояться. Знаю: такое золото, как я, долго в одиночестве не останется».





