Экс-помощница Харви Вайнштейна дала откровенное интервью

Бывшая помощница голливудского продюсера Харви Вайнштейна Зельда Перкинс дала откровенное интервью, передает Variety. Женщина отметила, что в 1998 году она подписала контракт, согласно которому получила сумму в размере 125 тысяч долларов за неразглашение, однако решила нарушить молчание.

По словам Перкинс, 19 лет назад скандальный кинематографист пытался изнасиловать ее коллегу во время Венецианского кинофестиваля. Спустя некоторое время и она, и ее коллега уволились.

«Поскольку мы не пошли в полицию, когда находились в Венеции, у нас не было физических улик, и в итоге это было бы слово двух женщин, которым меньше 25 лет, против Харви Вайнштейна, Miramax Film Corp. и, по сути, Disney Co.», -

отметила женщина.

При этом адвокат продюсера уже успел прокомментировать слова Перкинс, отметил, что Вайнштейн отрицает все высказанные в его адрес обвинения.