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Названа лучшая актриса всех времен

korrespondent.net
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Мэрил Стрип | Фото: AP/Scanpix

Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, ставших обладательницами «Оскара» в категории «Лучшая актриса». Лидировала в перечне американская артистка Мэрил Стрип. Рейтинг опубликовало издание The Guardian.

Стрип три раза становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. В числе заслуг актрисы Брэдшоу отметил ее роль в фильме «Выбор Софи».

В шорт-лист лучших актрис Брэдшоу также включил Элизабет Тэйлор («Клеопатра»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение»), а также Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).

Ранее сообщалось, что был назван лучший фильм по версии Гильдии актеров. Лидером признали ленту «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

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