«Это тяжело и печально»: как Энистон переживает разрыв с Теру

15 февраля 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру объявили о расставании. Оказалось, актеры приняли решение о разрыве в конце 2017 года. На днях источники из окружения звезды «Друзей» рассказали о ее нынешнем состоянии.

В последнее время Дженнифер Энистон и Джастин Теру практически не появлялись на светских мероприятиях и, как были уверены поклонники, жили спокойной семейной жизнью. Однако в середине февраля стало понятно, что у актеров возникли серьезные проблемы в отношениях.

В конце прошлой недели Дженнифер и Джастин объявили, что они больше не вместе.

«Сначала они полюбили друг друга так сильно, что разные интересы и жизненные цели не мешали их отношениям. Однако в конце концов все эти различия развели Джен и Джастина в разные стороны», —

рассказал зарубежным журналистам источник из окружения Энистон и Теру.

Вскоре после объявления поклонники актрисы заинтересовались тем, как она справляется с разрывом. «Джен в порядке. Сейчас друзья и родные сплотились вокруг нее, чтобы отвлечь от негативных эмоций», — сообщил журналистам портала E!Online анонимный инсайдер.

«Необходимость двигаться вперед, несмотря на расставание, — это всегда довольно тяжело и печально.

Однако многие любят ее, и это придает ей сил. Она получила важный опыт благодаря этим отношениям и вовсе не собирается ставить крест на личной жизни», — заверил источник.

Поговаривают, что Энистон поддерживают не только ее знаменитые друзья, но и бывший муж Брэд Питт.





