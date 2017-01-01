Михалков рассказал о «зависти» к Вайнштейну

19 апреля в Москве состоялся пресс-брифинг накануне открытия Московского международного кинофестиваля. 72-летний Никита Михалков ответил на многие вопросы журналистов и заявил, что оргкомитет хотел дать специальный приз Харви Вайнштейну.

Секс-скандал, разразившийся в США осенью 2017 года и связанный с именем продюсера Харви Вайнштейна, не оставил равнодушными и российских представителей кинематографа.

Так, Андрей Кончаловский оправдал действия многократного лауреата премии «Оскар».

«Глупость все это. Что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом. Мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться», —

заявил в одном из интервью российский режиссер. А недавно на эту тему высказался и его брат Никита Михалков.

«Все вместе выглядит как абсолютная порнография. Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно», —

цитирует режиссера ТАСС. Михалков признался, что оргкомитет ММКФ планировал наградить Вайнштейна.

«Месяца три назад мы хотели вручить приз ММКФ «За вклад в мировое кино» Харви Вайнштейну, но испугались. Хотя это логично — у него сто номинаций на «Оскар». <...> Но решили, что не стоит», — объяснил Никита Сергеевич.

Режиссер признался, что может только позавидовать продюсеру, который, «не обладая внешностью Алена Делона», умудрялся привлекать красивых женщин.





