Кто это? Джон Траволта изменился до неузнаваемости из-за странной прически

Американский актер Джон Траволта изменился до неузнаваемости ради роли в фильме «Лось». Фотография со съемок появилась в Twitter.

Траволта отстриг короткую челку и надел очки, чтобы сыграть сталкера в картине Фреда Дерста, основателя группы Limp Bizkit.

First image of John Travolta as a crazed stalker in 'Moose', directed by Limp Bizkit's Fred Durst (seriously) pic.twitter.com/T1LjRnDYtp— Independent Film (@TheIndyFilm) 25 апреля 2018 г.

Пользователи Twitter уже отреагировали на преображение актера.

Некоторые не сразу поверили, что на снимке запечатлен Траволта, а некоторые вспомнили похожую дурацкую стрижку героя комедии «Тупой и еще тупее».

«Это как если скрестить Джима Керри и Аарона Пола», — написал один из юзеров.

Ранее в апреле сообщалось, что Шарлиз Терон растолстела до неузнаваемости и впала в депрессию. 42-летней артистке пришлось набрать более 20 килограммов для участия в картине «Талли», режиссером которой выступил Джейсон Райтман.