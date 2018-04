Кто это? Джон Траволта изменился до неузнаваемости из-за странной прически

Траволта отстриг короткую челку и надел очки, чтобы сыграть сталкера в картине Фреда Дерста, основателя группы Limp Bizkit.

First image of John Travolta as a crazed stalker in 'Moose', directed by Limp Bizkit's Fred Durst (seriously) pic.twitter.com/T1LjRnDYtp— Independent Film (@TheIndyFilm) 25 апреля 2018 г.