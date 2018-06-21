ЧМ-2018. День 13: поможет ли Месси спасти Аргентину от позора?

Сегодня пройдут матчи третьего тура в группах C и D. Франция и Хорватия досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, в то время как сборная Перу досрочно лишилась шансов на выход из группы. Осталось определить, кто из оставшихся команд сумеет преодолеть групповой этап.

Группа С

Австралия - Перу (17:00)

В этой группе Франция уже гарантировала себе место в плей-офф. За вторую путёвку поборются сборные Австралии и Дании. У австралийцев всего одно очко, поэтому им нужно обязательно побеждать Перу и надеяться на то, что Дания проиграет Франции. Вполне осуществимый план.

Перуанцы наверняка захотят сделать всё, чтобы в последней игре «мундиаля» порадовать десятки тысяч своих болельщиков, которые приехали в Россию.

Сборная Перу пробилась на чемпионат впервые за 36 лет, и возвращаться домой с нулём в графе «очки» они явно не захотят.

Букмекеры не видят в этом противостоянии явного фаворита. На победу сборной Австралии ставки принимаются с коэффициентом 2.85, а на победу сборной Перу — 2.45. Это будет очень непростой матч для обеих команд.

Дания — Франция (17:00)

Датчане после двух туров расположились на второй строчке в группе С. На счету сборной Дании 4 очка.

Победа в матче с французами гарантирует датчанам первое место в группе, ничья – второе, а вот при поражении от французов возможны разные варианты.

Если подопечные Оге Харейде проиграют, то им будет важно как сыграют между собой Австралия и Перу. При потере очков австралийцами — датчане останутся вторыми, если Австралия победит, то придётся брать во внимание разницу забитых и пропущенных мячей. Слишком сложная арифметика, а именно поэтому Дания постарается сделать всё возможное, чтобы набрать хотя бы одно очко в сегодняшней игре.

Группа D

Нигерия - Аргентина (21:00)

Сборная Аргентины поразила всех уже в первом матче против Исландии, сыграв с дебютантами чемпионата вничью. Во втором матче аргентинцы и вовсе были разгромлены Хорватией со счётом 0:3.

После двух туров в активе южноамериканцев лишь одно очков и они очень близки к тому, что не смогут попасть в плей-офф.

Для выхода из группы Аргентине необходимо побеждать Нигерию и надеяться на то, что Исландия не обыграет лишенную мотивации Хорватию. Задача непростая, учитывая ситуацию внутри аргентинской сборной.

Не стоит забывать также о том, что Нигерия также не потеряла шансы на выход из группы. На счету африканцев 3 очка и они находятся на втором месте. Отдавать место в плей-офф они явно не намерены, поэтому не стоит ждать лёгкой прогулки для Месси и его партнеров по команде.

Исландия - Хорватия (21:00)

Исландия имеет в своем активе всего одно очко, но все ещё сохраняет шансы на выход из группы. Для этого им нужно будет обыграть лидера группы D Хорватию. Задача сверх сложная, учитывая с какой лёгкостью «шашечные» провели первые две игры. Тем не менее шансы пробиться дальше есть. Нужно выходить и обыгрывать хорватов, которые судя по всему выставят на матч резервный состав. Исландцам уже доводилось играть со сборной Хорватии. Они встречались в одной отборочной группе. Тогда «викинги» уступили на выезде (0:2), но дома оказались сильнее (1:0). Посмотрим, удастся ли сборной Исландии снова удивить весь футбольный мир.