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В Казани Месси поселят в отель с видом на гигантский портрет Роналду

Meduza.io
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Портрет Криштиану Роналду на здании в Казани | Фото: Sputnik/Scanpix

Аргентинский футболист Лионель Месси перед матчем со сборной Франции, который пройдет в Казани, будет жить в отеле с видом на пятиметровый портрет его главного конкурента — Криштиану Роналду. Как выяснило местное издание «Бизнес-Онлайн», у Месси просто нет другого выбора: второй доступный отель займут французы.

Граффити с изображением Роналду появилось на здании во дворе казанского отеля «Рамада» в 2017 году, перед приездом сборной Португалии на Кубок конфедераций. Сам футболист жил тогда в люксе, окна которого выходят на его же портрет.

Как пишет «Бизнес-Онлайн», у Месси есть шанс не лицезреть граффити с Роналду из окна — для этого ему придется поселиться в самый дальний номер.

Мэр Казани Ильсур Метшин 22 июня пообещал, что в Казани появится портрет Лионеля Месси, если аргентинская сборная приедет в город. Из его слов следует, что новое граффити появится где-то еще, а не на месте портрета Роналду.

Матч Аргентина — Франция пройдет в «Казань Арене» в субботу, 30 июня.

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