Сегодня состоятся последние два матча в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Две путёвки в четвертьфинал между собой разыграют Швеция и Швейцария, а также Колумбия с Англией.

Швеция — Швейцария (17:00)

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Швеция набрала шесть очков, проиграв лишь один матч. При этом даже в проигранном матче против сборной Германии, ничейный счёт держался до 95-й минуты.

Что касается сборной Швейцарии, то они преодолели групповую стадию без поражений, и даже сумели сыграть вничью с Бразилией. После этого матча практически все ждали, что швейцарцы выйдут в плей-офф. «Nati», как называют сборную Швейцарии, демонстрируют очень хорошую сыгранность. Они уже доказали, что готовы противостоять кому угодно. Вот и букмекеры считают, что швейцарцы являются фаворитом предстоящей встречи. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 2.5, в то время как на победу «скандинавов» - 3.1.

Швейцария и Швеция играли между собой девять раз. Шведы побеждали четыре раза, Швейцария — три. Все встречи состоялись в рамках отборочных турниров к чемпионатам мира и Европы. На «мундиалях» команды не встречались никогда.

Тренировка сборной Швеции FOTO: REUTERS/Scanpix

Довольно сложно спрогнозировать исход этого поединка. Обе команды показывают примерно один уровень. Вряд ли мы станем свидетелями яркой игры с большим количеством голов. Скорее всего, команды будут осторожничать и всё может решить одна ошибка. Вполне возможна даже серия пенальти.

Колумбия — Англия (21:00)

Стадия 1/8 финала ЧМ-2018 завершится встречей Колумбии и Англии, которая состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

У колумбийцев очень неплохая атакующая линия в лице Фалькао, Куадрадо, Хамеса и Муриэля. Поэтому ничего удивительного в том, что южноамериканцы забивали во всех трёх встречах группового этапа.

Тренировка сборной Англии FOTO: REUTERS/Scanpix

Англичане, в свою очередь, пропустили во всех трёх встречах на групповой стадии. Даже от слабенькой сборной Панамы. Учитывая результативность «кофейщиков» и пропускную способность англичан, можно предположить, что предстоящая встреча станет испытанием для родоначальников футбола.

Нынешняя сборная Англии не изобилует большим количеством звёзд, как это было в 2000-е. Тогда в составе «трёх львов» блистали Рио Фердинанд, Гари Невилл, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард и Майкл Оуэн.

Согласитесь, сегодня и близко нет такого калибра футболистов в составе сборной Англии. Тем не менее, этому «золотому поколению» так и не удалось ничего выиграть. Посмотрим, может быть куда более «скромная» Англия, сможет удивить футбольный мир. И судя по сетке нынешнего «мундиаля», одним из финалистов станет Россия, Хорватия, Швеция, Швейцария, Колумбия и Англия. Мало кто мог предположить такой расклад перед стартом турнира, но среди этих сборных Англия является одним из фаворитов.