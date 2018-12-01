ЧМ-2018. 1/2: Франция - Бельгия. Мбаппе против Куртуа

Сегодня состоится первый полуфинальный матч на чемпионате мира. В Санкт-Петербурге в 21:00 по латвийскому времени встретятся сборные Франции и Бельгии.

Обе команды находятся в отличной форме и продолжают вести серию без поражений — 23 матча у Бельгии и 9 у сборной Франции. Как французы, так и бельгийцы показывают отличную игру на этом чемпионате. В этой паре букмекеры небольшое преимущество отдают более титулованным французам. На победу подопечных Дешама принимается ставка с коэффициентом 2.55, на успех бельгийской сборной — 3.05. Большинство экспертов сходится на том, что матч будет равным и сложно прогнозируемым.

Как одни, так и другие выделяются хорошей командной игрой и мастерством индивидуальных исполнителей.

Мбаппе, Гризманн и Льорис с одной стороны, Лукаку, Азар и Куртуа - с другой. Неплохое противостояние, не так ли?

Les Bleus sont arrivés à Saint-Pétersbourg ! Faites le voyage depuis Istra avec eux ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wnRD3XdxBV— Equipe de France (@equipedefrance) July 9, 2018

Французы уверенно прошли групповой этап ЧМ-2018, потеряв очки лишь в одном матче с Данией (0:0). Затем подопечные Дешама довольно легко расправились с Аргентиной и крепким Уругваем. «Трёхцветные» выглядят очень ярко и по ходу турнира прибавляют. Бельгийцы, правда, тоже не теряли времени зря.

Сборная Бельгии является единственной командой в полуфинале «мундиаля», которая выиграла абсолютно все матчи. В четвертьфинале бельгийцы сотворили настоящую сенсацию, выбив из турнира фаворитов чемпионата бразильцев. Подопечные Мартинеса играют очень ярко и не жалеют сил. Чего стоит победа над Тунисом (5:2) и Панамой (3:0), а также невероятный камбэк в 1/8 против Японии, когда им удалось изменить счёт с 0:2, на 3:2 в свою пользу.

Для бельгийцев это будет второй полуфинал в истории. Прошлый раз сборная Бельгии добиралась до стадии 1/2 финала в далёком 1986 году.

Своей зрелищной игрой на ЧМ-2018 «красные дьяволы» влюбили в себя миллионы болельщиков по всему миру, но остались ли у них ещё силы — узнаем сегодня вечером.

У обеих сборных отличная линия атаки и голкиперы. С обороной у команд дела обстоят чуть хуже. Учитывая это, можно предположить, что соперники будут играть осторожно и всё может решить одна единственная ошибка в матче.