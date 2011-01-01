Новак Джокович - четырехкратный победитель Уимблдонского турнира

31-летний сербский теннисист Новак Джокович, переиграв в решающей встрече южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6, в четвертый раз в карьере стал победителем Уимблдона. На корте спортсмены пробыли 2 часа 19 минут.

На пути к решающему матчу теннисисты провели пятисетовые полуфиналы, которые стали первым и вторым по длительности на этой стадии за всю историю Уимблдона.

Андерсон одолел американца Джона Изнера за 6 часов 36 минут, Джокович оказался выносливее испанца Рафаэля Надаля за 5 часов 17 минут.

Джокович выиграл Уимблдон в четвертый раз (2011, 2014, 2015, 2018). Для серба эта победа стала 13-й на турнирах Большого шлема. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, дважды - US Open, один раз - Roland Garros.





