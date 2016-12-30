Встречаем Огненного Петуха: как правильно накрыть новогодний стол

Удача в новом году Красного Петуха зависит от многих факторов. Один из них - праздничный стол. Новогодние угощения и правильно оформленный декор помогут привлечь внимание символа наступающего года.

Хлопоты, связанные с приготовлением блюд и оформлением новогоднего стола, всегда приятны. Ожидание чуда и сказки, знакомые с детства, дарят положительные эмоции.

Хозяин года, Красный Петух, сулит благополучие хлебосольным хозяевам и обещает свое покровительство тем, кто уделяет внимание его предпочтениям.

ЧИТАЙ НА TVNET: Как правильно нарядить елку в год Огненного Петуха

Сервировка стола

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Стиль, которого следует придерживаться — деревенский. Простота и изящество сочетаются как нельзя кстати и привлекают внимание капризной птицы. Натуральные ткани и присутствие деревянных атрибутов помогут создать сказочную атмосферу деревенского уютного дома и принесут массу положительных эмоций. Оригинальные льняные и хлопковые салфетки, вышитые узорами с символикой наступающего года, всевозможные плетеные корзинки, композиции из сухих трав, фрукты и овощи, украшенные колосками, — все это создает неповторимую энергетику уюта и раздолья.

Оригинальным подходом будет и посуда из глины и керамики. Подставки под горячее также могут быть из натуральных природных материалов — соломы, дерева, тканей.

Стол и весь дом можно украсить символическими гнездами, выполненными из веточек и травы. Они будут символом домашнего благополучия и послужат отличным декором. Семейная птица Петух оценит ваши старания и станет покровителем семейного очага.



































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Стулья можно украсить грубой натуральной тканью, рогожей или мешковиной. Банты из этих материалов органично впишутся в общий стиль и станут прекрасным дополнением к общей картине.

Ножки стола можно обвязать красными лентами. Это будет не только украшением, но и своеобразным обрядом, объединяющим всех находящихся за ним.

Столовые приборы также можно украсить ленточками и записками с именем каждого гостя. Украшением и веселым гаданием могут стать картинки с новогодней тематикой. Каждый гость найдет под своей салфеткой небольшую открытку с изображением того, что ждет его в новом году.

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Цветовая гамма может быть выбрана по вашему вкусу, однако не стоит забывать о том, что наступает год Красного Петуха, и этот цвет следует учитывать в оформлении.

Белый, символ обновления и чистоты, прекрасно будет гармонировать с ярким красным узором. Атмосферу праздника дополнят свечи разных цветов.

Их огонь расслабит и настроит на умиротворение. Свечи также усиливают магию этой ночи и уводят мысли в мир грез.

Центральным украшением стола может выступать композиция из еловых веток, увешанных яркими шарами и орехами. На ветки можно повесить записки с пожеланиями счастья и процветания, а внизу поставить фигурку Петуха и предложить ему угощение в виде крупы или каши на красивом блюдечке.























Aizvērt Идеи для нарядов на Новый год Огненного Петуха AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA







Новогодние блюда

В этом году стоит позаботиться не о дорогих заморских яствах, а о простой пище, но изысканно украшенной. В оформлении следует использовать свежую зелень, фрукты и овощи. Петух, сторонник повседневной пищи, оценит даже самое незамысловатое блюдо, приготовленное с любовью. Новогодние салаты можно сделать в форме этой птицы с помощью желтков, нарезанных тонкими полосками моркови, перца, белков и прочих продуктов.

Для привлечения удачи в 2017 году следует положить на тарелки с овощными и мясными нарезками по небольшому кусочку зернового хлеба.

Выпечка поможет хозяйкам проявить кулинарное мастерство и побаловать гостей вкусными сдобными булочками и пирожными.

В качестве напитков следует использовать коктейли, украшенные зонтиками, кусочками фруктов и различными блестящими бантиками. Свежие фрукты и овощи, которые не составит труда приобрести в магазине, послужат ингредиентами для вкусных и полезных соков. Алкогольная продукция также может присутствовать на столе, однако

не стоит увлекаться дегустированием различных ликеров и вин. Красный Петух щепетилен в этом вопросе и не приемлет излишнего употребления горячительных напитков.

Помните о том, что под бой курантов можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно исполнится. Порадуйте себя и своих близких приятными сюрпризами и отличным настроением. Мы желаем вам исполнения всех задумок и удачи в новом году!