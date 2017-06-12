Пятилетняя внучка Дональда Трампа удивила мир своей мечтой

Арабелла Кушнер
 

Арабелла Кушнер. Фото: instagram.com/ivankatrump

Внучка американского президента Дональда Трампа Арабелла Кушнер, которой всего лишь пять лет, по ее собственному признанию, мечтает стать морским пехотинцем.

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Мама Арабеллы Иванка Трамп на днях опубликовала в соцсетях ответы девочки на опрос сверстников. Как выяснилось, в будущем внучка президента США намерена служить в Корпусе морской пехоты.

А еще в ходе опроса выяснилось, что

любимое число Арабеллы — бесконечность, цвет — «радуга», а если бы она была звездой, то это была бы звезда Давида.

Иванка назвала ответы дочери «милыми», и мы не можем с этим не согласиться. И, пожалуй, добавим от себя: у малышки очень неординарное мышление для ребенка ее возраста!

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Из Twitter:

Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа

Фото: Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа0

Миллиардерша Иванка Трамп

Фото: Миллиардерша Иванка Трамп0

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