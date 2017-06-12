Пятилетняя внучка Дональда Трампа удивила мир своей мечтой

Внучка американского президента Дональда Трампа Арабелла Кушнер, которой всего лишь пять лет, по ее собственному признанию, мечтает стать морским пехотинцем.
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Мама Арабеллы Иванка Трамп на днях опубликовала в соцсетях ответы девочки на опрос сверстников. Как выяснилось, в будущем внучка президента США намерена служить в Корпусе морской пехоты.
А еще в ходе опроса выяснилось, что
любимое число Арабеллы — бесконечность, цвет — «радуга», а если бы она была звездой, то это была бы звезда Давида.
Иванка назвала ответы дочери «милыми», и мы не можем с этим не согласиться. И, пожалуй, добавим от себя: у малышки очень неординарное мышление для ребенка ее возраста!
Из Twitter:
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Proud Mom Ivanka Trump Shares Daughter Arabella’s Adorable Career Goals https://t.co/H9RjD6MJA6 pic.twitter.com/ITn5AiQ8Fe— Yahoo Beauty (@YahooBeauty) June 11, 2017