Пятилетняя внучка Дональда Трампа удивила мир своей мечтой

Внучка американского президента Дональда Трампа Арабелла Кушнер, которой всего лишь пять лет, по ее собственному признанию, мечтает стать морским пехотинцем.

Мама Арабеллы Иванка Трамп на днях опубликовала в соцсетях ответы девочки на опрос сверстников. Как выяснилось, в будущем внучка президента США намерена служить в Корпусе морской пехоты.

А еще в ходе опроса выяснилось, что

любимое число Арабеллы — бесконечность, цвет — «радуга», а если бы она была звездой, то это была бы звезда Давида.

Иванка назвала ответы дочери «милыми», и мы не можем с этим не согласиться. И, пожалуй, добавим от себя: у малышки очень неординарное мышление для ребенка ее возраста!

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Из Twitter:

Proud Mom Ivanka Trump Shares Daughter Arabella’s Adorable Career Goals https://t.co/H9RjD6MJA6 pic.twitter.com/ITn5AiQ8Fe— Yahoo Beauty (@YahooBeauty) June 11, 2017

































Aizvērt Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Buzzfoto/LETA Buzzfoto/LETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA AFP/EPALETA



















































Aizvērt Миллиардерша Иванка Трамп facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com







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