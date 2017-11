Сергей Безруков впервые вывел в свет своих внебрачных детей

Вчера состоялось закрытие московских показов спектакля Ильи Авербуха, гостями которого стали #АннаМатисон и #СергейБезруков, который впервые появился на публике вместе со своими детьми. Знакомьтесь, Иван и Александра! Больше звездных гостей по ссылке в профиле @hello__ru #hello_ru

A post shared by HELLO! Russia (@hello__ru) on Nov 7, 2017 at 8:51am PST