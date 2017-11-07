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Сергей Безруков впервые вывел в свет своих внебрачных детей

woman.ru/Русский TVNET
Сергей Безруков | Фото: Sputnik/Scanpix

6 ноября все российские звезды собрались на финальном ледовом шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Закрытие московских показов этого драматического спектакля посетили многие именитые друзья известного тренера. В первых рядах можно было увидеть Аллу Пугачеву, Сергея Безрукова со старшими детьми и других селебрити.

Илья Авербух пригласил знаменитостей на свое ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в последний день московских показов. Грандиозное событие не смогли пропустить многие звезды.

Среди гостей мероприятия был замечен Сергей Безруков. Актер прибыл не только с супругой - Анной Матисон, но и со своими старшими детьми, которых раньше скрывал от общественности.

Александра и Иван, матерью которых, по информации СМИ, является актриса Кристина Смирнова из Санкт-Петербурга, держались на публике уверенно, хотя вышли в свет с отцом впервые.

Также поддержать известного тренера и его подопечных пришли Алла Пугачева, Александр, Екатерина и Александра Стриженовы, Ольга и Андрей Бурковские и другие знаменитости.

#allapugacheva #аллапугачева #аллапугачёва #ильяавербух @alla_orfey

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Сергей Безруков
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