Сергей Безруков впервые вывел в свет своих внебрачных детей

6 ноября все российские звезды собрались на финальном ледовом шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Закрытие московских показов этого драматического спектакля посетили многие именитые друзья известного тренера. В первых рядах можно было увидеть Аллу Пугачеву, Сергея Безрукова со старшими детьми и других селебрити.

Илья Авербух пригласил знаменитостей на свое ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в последний день московских показов. Грандиозное событие не смогли пропустить многие звезды.

Среди гостей мероприятия был замечен Сергей Безруков. Актер прибыл не только с супругой - Анной Матисон, но и со своими старшими детьми, которых раньше скрывал от общественности.

Александра и Иван, матерью которых, по информации СМИ, является актриса Кристина Смирнова из Санкт-Петербурга, держались на публике уверенно, хотя вышли в свет с отцом впервые.

Вчера состоялось закрытие московских показов спектакля Ильи Авербуха, гостями которого стали #АннаМатисон и #СергейБезруков, который впервые появился на публике вместе со своими детьми. Знакомьтесь, Иван и Александра! Больше звездных гостей по ссылке в профиле @hello__ru #hello_ru A post shared by HELLO! Russia (@hello__ru) on Nov 7, 2017 at 8:51am PST

Также поддержать известного тренера и его подопечных пришли Алла Пугачева, Александр, Екатерина и Александра Стриженовы, Ольга и Андрей Бурковские и другие знаменитости.

#allapugacheva #аллапугачева #аллапугачёва #ильяавербух @alla_orfey A post shared by Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) on Nov 7, 2017 at 4:20am PST