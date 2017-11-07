Сергей Безруков впервые вывел в свет своих внебрачных детей

6 ноября все российские звезды собрались на финальном ледовом шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Закрытие московских показов этого драматического спектакля посетили многие именитые друзья известного тренера. В первых рядах можно было увидеть Аллу Пугачеву, Сергея Безрукова со старшими детьми и других селебрити.
Илья Авербух пригласил знаменитостей на свое ледовое шоу «Ромео и Джульетта» в последний день московских показов. Грандиозное событие не смогли пропустить многие звезды.
Среди гостей мероприятия был замечен Сергей Безруков. Актер прибыл не только с супругой - Анной Матисон, но и со своими старшими детьми, которых раньше скрывал от общественности.
Александра и Иван, матерью которых, по информации СМИ, является актриса Кристина Смирнова из Санкт-Петербурга, держались на публике уверенно, хотя вышли в свет с отцом впервые.
Дмитрий Хрусталев @dmitry_khrustalev, Сергей Безруков @s_bezrukov с детьми и Анна Матисон на финальном ледовом шоу Ильи Авербуха @averbukhofficial «Ромео и Джульетта»! ⭐️Кто еще не смог пропустить это грандиозное событие - читайте в нашем материале!😊✨ #звезды #знаменитости #ильяавербух #ледовоешоу #сергейбезруков
Также поддержать известного тренера и его подопечных пришли Алла Пугачева, Александр, Екатерина и Александра Стриженовы, Ольга и Андрей Бурковские и другие знаменитости.