Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру новорожденного сына!

«Добро пожаловать в семью» (Welcome to the family) - такая подпись сопровождает один из первых официальных снимков теперь уже многодетной королевской пары с младенцем на руках, размещенный на официальной странице Кенгсингтонского дворца в Twitter.

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Кроме того, принц и герцогиня с новорожденным ненадолго показались на крыльце больницы,

поприветствовали своих многочисленных поклонников и около минуты позировали перед камерами журналистов. После этого они вернулись в клинику, а через некоторое время покинули ее окончательно.

Все это, естественно, было снято на видео. Смотрите скорее, как прекрасна Кейт, счастлив Уильям и спокоен малыш на руках у мамы!

Еще раз поздравляем прекрасную пару с рождением нового принца и в ближайшее время обещаем дополнить этот материал обширной фотогалереей! Так что следите за обновлениями...