В чем секрет? Как Кейт Миддлтон смогла уйти домой сразу после родов

Как известно, 23 апреля на свет появился третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В Сети недоумевают, как герцогиня Кембриджская смогла покинуть клинику через 7 часов после родов.

На днях случилось радостное событие, которого ждала вся Великобритания. 36-летняя Кейт Миддлтон и 35-летний принц Уильям стали родителями в третий раз.

В лондонской клинике Святой Марии на свет появился мальчик весом 3 килограмма 800 граммов.

Спустя всего 7 (!) часов после родов супруги вышли на крыльцо госпиталя вместе с новорожденным. Большинство пользовательниц Сети недоумевают, в чем секрет многодетной мамы, ведь обычно женскому организму требуется время на восстановление.

Улыбающаяся герцогиня, позировавшая фотографам, не выглядела уставшей и изможденной. У многих создалось впечатление, будто она забежала на минуточку в клинику, родила между делом и тут же отправилась дальше.

Британские таблоиды утверждают, что Миддлтон прибегла к так называемым гипнородам.

Данная техника, способная уменьшить болевые ощущения, сейчас очень популярна среди знаменитостей. Говорят, что этим уникальным методом подготовки будущих мам, избавляющим от страхов и негативных мыслей, пользовалась Анджелина Джоли.

Но даже если поверить в то, что Кейт вообще не ощущала боли, и принять во внимание тот факт, что это не первые роды, а третьи, вопрос о том, не поторопились ли доктора, оставался открытым.

Woman.ru обратился к акушеру-гинекологу Елене Бунтовой и спросил, допустили бы медики такую раннюю выписку из роддома в России. И вообще, не опасно ли роженицам так быстро подниматься с постели?

Эксперт рассказала, что если роды проходили без осложнений, то женщине разрешается вставать уже через 2 часа.

«Большую роль в процессе восстановления организма играет движение, поэтому после естественных родов без осложнений маме не только можно, но и рекомендовано вставать уже через несколько часов после родоразрешения»,

— заявила врач.

Следовательно, сильно волноваться за Миддлтон, которая отправилась во дворец на машине, не стоит. Вспомним о том, что рядом с Кейт были не только 20 докторов, но и ее личный стилист, отвечавший за ее внешний вид, — и все встанет на свои места. Доктор также подчеркнула, что только специалист может принимать решение о том, когда роженица может покинуть клинику.

«Длительность нахождения пациентки в родильном доме определяет лечащий врач. Это зависит от многих причин (общего состояния женщины, сопутствующих патологий, течения послеродового периода и состояния родовых путей)», — прокомментировала Бунтова. «При условии, что нет осложнений и со здоровьем женщины все в порядке, выписка осуществляется не раньше, чем на 3-4-е сутки после родов.

В этот период врачи на основании данных осмотра и ультразвука должны убедиться, что матка правильно сокращается, что нет сгустков и кровотечений, отсутствуют повышенная температура и проблемы с лактацией»,

— подытожила акушер-гинеколог.

Соответственно, если бы малыш герцогини Кембриджской появился на свет в России, он вместе с мамой бы вряд ли оказался дома в тот же день. Однако что-то нам подсказывает, что команда лучших специалистов, с которой рожала Кейт, просто продолжит наблюдать за ее состоянием во дворце.