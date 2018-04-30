46-летняя Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно?

У популярной российской телеведущей двойная радость - она, судя по всему, в одно и то же время во второй раз станет мамой и впервые - бабушкой.

Новость о том, что Лера Кудрявцева ждет второго ребенка, взволновала ее поклонников. А теперь еще выяснилось, что телеведущая родит вместе со своей невесткой, которая тоже беременна.

О личной жизни 28-летнего сына Кудрявцевой Жана до этого времени мало что было известно. Но как выяснил 7days, его возлюбленная Анастасия находится на последних месяцах беременности. Молодые люди уже знают пол будущего ребенка – это будет мальчик.

«Они официально не расписаны, но живут вместе. Жан планирует после рождения ребенка устроить свадьбу и в данный момент занят организацией мероприятия: выбором обручальных колец, места для торжества»,

– рассказала одна из сотрудниц телеканала НТВ, где работает сын Кудрявцевой.

Что же касается самой Леры, то, несмотря на возраст, она хорошо переносит беременность.

Напомним, что первым о скором пополнении в семействе сообщил друг Кудрявцевой Андрей Малахов. «Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью», – откровенно заявил всезнающий телеведущий. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом.

В последние «вольные» дни перед приближающимся отцовством Лера решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира, а в вечный город Рим.

Получается, что внук Кудрявцевой будет расти и дружить вместе с ее сыном. Каких только чудес не бывает в жизни!

Weekend 💑 A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Apr 30, 2018 at 1:47pm PDT