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Вылитый папа! Супруга экс-президента Ильвеса поделилась фото их подросшего малыша

TVNET
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Фото: facebook.com/IevaIlves

Жена экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, латышка Иева Ильвеса, в социальной сети «Facebook» поделилась новой фотографией, на которой видно, как подрос их общий малыш - сын Ханс Хендрик.

Подписчики Иевы практически единодушно согласились, что гримасами Ханс очень похож на папу.

Ганс родился в ноябре 2016 года.

Свадьба Тоомаса Хендрика Ильвеса и Иевы Купце состоялась в ноябре 2015 года в церкви Святой Анны в Халлисте, которая была домашней церковью семьи Ильвесов ещё в 18 веке.

У Ильвеса от первого брака с американкой, психологом Мэри Баллок есть двое детей - сын Луукас Кристьян (1987) и дочь Юулиа Кристийне (1992), а от второго брака с имеющей медицинское образование Эвелин Инт-Ламбот дочь Кадри Кейу (2003).

У Иевы Ильвес от прежних отношений есть сын Ральф Янис и дочь Изабелла.

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