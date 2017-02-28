Дочь Кадырова представила свою первую коллекцию вечерних платьев

 

Фото: TASS/Scanpix

Чтобы посетить модное шоу Айшат Кадыровой, в Грозный съехались вся модная элита столицы Чечни и главные звезды российского шоу-бизнеса.

Дочь главы Чеченской республики и руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова представила в Грозном свою первую коллекцию, в которую вошли 30 работ в стиле этно. Как сообщает ТАСС, показ первой коллекции Айшат состоялся в Грозном в Гранд-Холле Firdaws.

Кроме того, модный дом презентовал свою первую парфюмерную композицию, а также детскую коллекцию одежды.

Гостями показа стали телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и актриса Анна Хилькевич.

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Фото из Instagram:

Известно, что Яна Рудковская является не только гостем показа, но и его организатором. Российский продюсер уже прокомментировала дизайнерскую коллекцию одежды Айшат.

«Тенденции, которые создала Айшат Кадырова для своего показа, 100% совпадают с тенденциями, которые сейчас проходят на мировом уровне.

Это новый глоток воздуха для модного дома «Фирдаус». Мне были подарены два платья. Айшат даже настаивала на том, чтобы я была на сегодняшнем вечере в одном из них, но я хочу, чтобы эту красоту увидели сначала на подиуме», - приводит ChechnyaTODAY слова Рудковской.

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Ну здравствуй , Грозный ! 💙Московский модный десант приземлимся , завтра у нас важное мероприятие , небо Чечни такое красивое и плюс 12 градусов тепла , мои друзья будут сегодня принимать солнечные ванны и наслаждаться красотой города , а я поехала контролировать и готовить показ модного Чеченского дома @dm_firdaws ! Нас ожидает что -то невероятное , все в предвкушении чеченской сказки ✌🏻 Завтра ждём вторую часть наших друзей ) #грозный2017

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on

Кадырова официально возглавила модный дом Firdaws в 2016 году. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.

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