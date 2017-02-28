Дочь Кадырова представила свою первую коллекцию вечерних платьев

Чтобы посетить модное шоу Айшат Кадыровой, в Грозный съехались вся модная элита столицы Чечни и главные звезды российского шоу-бизнеса.

Дочь главы Чеченской республики и руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова представила в Грозном свою первую коллекцию, в которую вошли 30 работ в стиле этно. Как сообщает ТАСС, показ первой коллекции Айшат состоялся в Грозном в Гранд-Холле Firdaws.

Кроме того, модный дом презентовал свою первую парфюмерную композицию, а также детскую коллекцию одежды.

Гостями показа стали телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и актриса Анна Хилькевич.

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Фото из Instagram:

Сегодня "Grand Hall Firdaws" переполнен красавицами 👸🏻👸🏼 Рядом со мной прекрасная Алена Водонаева и Анечка Хилькевич 🤗😊🌸 A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Mar 1, 2017 at 9:46am PST

Известно, что Яна Рудковская является не только гостем показа, но и его организатором. Российский продюсер уже прокомментировала дизайнерскую коллекцию одежды Айшат.

«Тенденции, которые создала Айшат Кадырова для своего показа, 100% совпадают с тенденциями, которые сейчас проходят на мировом уровне.

Это новый глоток воздуха для модного дома «Фирдаус». Мне были подарены два платья. Айшат даже настаивала на том, чтобы я была на сегодняшнем вечере в одном из них, но я хочу, чтобы эту красоту увидели сначала на подиуме», - приводит ChechnyaTODAY слова Рудковской.

Фото из Instagram:

Последние приготовления с Айшат Кадыровой к завтрашнему показу @dm_firdaws , завтра нас ждёт невероятная сказка чеченской моды , мне посчастливилось увидеть первой коллекцию и готовить сам показ , ночь будет бессонной , но то что мы придумали будет новой яркой страницей в истории чеченской моды #грозный2017 #1мартапоказfirdaws A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Feb 28, 2017 at 7:41am PST

Фото из Instagram:

Кадырова официально возглавила модный дом Firdaws в 2016 году. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.

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