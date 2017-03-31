Мода рижских улиц: тренды и бренды подиумов и секонд-хендов

Модные тренды рождаются на подиумах, а живут на улицах наших городов. Одни - приживаются и, громко заявив о себе на модных показах, впоследствии определяют образ и стиль современной, успешной и много работающей горожанки. Другие... так и умирают на модных показах и тусовках, не спустившись в народ с подиумов... А где и как одеваются сегодня люди с улицы - конкретно, рижанки?

Мода улиц не похожа на моду с подиумов. В каждом из этих миров есть свои профи - дизайнеры, стилисты, портные, модели и критики. Что определяет сегодня облик женщин на рижских улицах? Где они одеваются и как покупают одежду?

Предпочитают ли уже рижанки демократичные линии одежды для массового потребителя рыночным подделкам громких и раскрученных «марок»? И как относятся к дизайнерским коллекциям?

И одеваются ли, имея деньги, в демократичных секонд-хендах?

Обо всем этом Русский TVNET решил поговорить со стилистом. Рижанка Наталья Паукште - стилист для женщин из среднего класса, готовых искать свой собственный стиль и экспериментировать.

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Наталья Паукшта. Фото: Русский TVNET

Среди ее клиентов есть дамы разного возраста и достатка.

Большинство из них много работают - они каждый день отправляются в офисы и на производство, крутятся в собственном бизнесе, преподают или же сидят за кассой. Но все они хотят выглядеть «на все сто!» Хотят быть элегантными, креативными, женственными и привлекательными.

Однажды на одном из мастер-классов Натальи Паукште мне довелось поработать фотографом. И это был очень интересный опыт: ведь прямо у меня на глазах

волшебным образом преображались в элегантных дам очень и очень разные женщины - в том числе нормальные, затюканные жизнью тетки, работающие много и трудно, которые меньше всего ассоциируются со словом «МОДА».

Впрочем, были в изолированном от посторонних глаз зале и очень хорошо упакованные дамы, примерявшие на себя новый образ... И все они, приодевшись и встав на каблуки, возвращались уже иными - и ведь красавицами!..

Потому-то у меня и не было сомнений, кого из стилистов позвать в собеседники, чтобы поговорить о моде рижских улиц.